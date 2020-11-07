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Ривалдо подверг критике Сетьена, рассказавшего о проблемах в работе с Месси

сегодня, 04:32

Экс-нападающий «Барселоны» Ривалдо прокомментировал недавние высказывания бывшего наставника «сине-гранатовых» Кике Сетьена. В частности, 62-летний специалист отмечал, что главному тренеру «Барселоны» очень сложно управлять капитаном команды Лионелем Месси.

Учитывая статус и положение Месси в клубе, он может позволять себе вести определённые разговоры с тренерами или руководством, но я не думаю, что он делал что-то с целью навредить своему тренеру или «Барселоне».

Даже если мы предположим, что сказанное Сетьеном правда, в чём я сомневаюсь, он должен был принять меры раньше, сообщив руководству о своём недовольстве ситуацией.

И если бы это было необходимо, если бы они не послушали его, то ему следовало подать в отставку. Я искренне считаю, что Сетьен не прав, озвучивая подобные проблемы, особенно в такой непростой период, который сейчас переживает клуб.

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Все комментарии
CRVENA ZVEZDA
CRVENA ZVEZDA ответ Остапчук 67 (раскрыть)
сегодня в 05:00
Барса ему не безразлична.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 05:00
За свое поведение Месси заслужил получить по морде.
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 04:33
Зачем это Ривалдо?
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