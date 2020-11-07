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Куман — о словах Хоакина: «Я думаю об игре и не хочу в это влезать»

сегодня, 03:49
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона-:-Логотип футбольный клуб Бетис (Севилья)Бетис18:15 Не начался

Наставник «Барселоны» Рональд Куман накануне матча с «Бетисом» прокомментировал слова капитана «огурцов» Хоакина.

39-летний хавбек недавно заявил, что, если бы стал президентом клуба, не нанял бы Кумана даже в качестве обслуживающего персонала. У Хоакина и тренера «сине-гранатовых» был конфликт во время совместной работы в «Валенсии» в сезоне-2007/08.

Я понимаю, что это интересная тема для вас, но я не хочу в это влезать. Если вы хотите поговорить подробнее, это ваша проблема. Я думаю об игре и не хочу касаться личных вещей или моментов из прошлого. Мы знаем, что Хоакин умеет хорошо поговорить.

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