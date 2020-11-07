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Писарев: «Замены „Спартака“ вновь не усилили игру команды»

сегодня, 19:30
УралЛоготип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)2 : 2Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Бывший игрок «Спартака» Николай Писарев прокомментировал ничью москвичей с «Уралом» в матче 14-го тура РПЛ.

Игра была на встречных курсах. В первом тайме было очень много моментов и событий. Во второй половине игры «Урал» на 15 минут отдал мяч и инициативу «Спартаку». Казалось, что красно-белые должны увеличить свое преимущество, но они пропустили.

Бросилось в глаза, что в очередной раз замены «Спартака» не усиливают игру команды. Вышли Бакаев, Умяров, Кокорин, но «Спартак» не добавил и второй тайм проиграл по счету. Да и в концовке игры «Урал» был ближе к победе.

Почему Кокорин вновь вошел в игру со скамейки запасных? Это вопрос к тренеру, но я думаю, что позицию нужно найти, а тренер считает, что эта тройка нападающих предпочтительнее. Но Александру нужно выходить даже на 5-10 минут и пытаться что-то делать, открываться, искать мяч. Тогда будет шанс выйти и в основном составе.

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Все комментарии
Сп62
Сп62
сегодня в 22:50
Что толку открываться Кокорину, если своевременный пас некому дать. Это беда Спартака на данный момент.
shur
shur ответ mihaluch (раскрыть)
сегодня в 20:44
...он сам себя похерил!!!
Lucho Gonzalez
Lucho Gonzalez
сегодня в 20:14
    ДСА
    ДСА
    сегодня в 19:57, ред.
    Так бывает, в запасе ироки похуже.
    протон1
    протон1
    сегодня в 19:53
    спартак сам виноват что потерял очки и мог выйти на первое место
    beefs
    beefs
    сегодня в 19:51
    Спартак захирел, почувствовал себя, видно, чемпионом...
    mihaluch
    mihaluch
    сегодня в 19:47
    Кажется Спартак похерил Кокорина.
    VAN ARM
    VAN ARM
    сегодня в 19:34
    урал заслужил это)))
    ЮЗИК
    ЮЗИК
    сегодня в 19:31
    Усиливать похоже некем
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