Писарев: «Замены „Спартака“ вновь не усилили игру команды»

Бывший игрок «Спартака» прокомментировал ничью москвичей с «Уралом» в матче 14-го тура РПЛ .

Игра была на встречных курсах. В первом тайме было очень много моментов и событий. Во второй половине игры «Урал» на 15 минут отдал мяч и инициативу «Спартаку». Казалось, что красно-белые должны увеличить свое преимущество, но они пропустили.

Бросилось в глаза, что в очередной раз замены «Спартака» не усиливают игру команды. Вышли Бакаев, Умяров, Кокорин, но «Спартак» не добавил и второй тайм проиграл по счету. Да и в концовке игры «Урал» был ближе к победе.

Почему Кокорин вновь вошел в игру со скамейки запасных? Это вопрос к тренеру, но я думаю, что позицию нужно найти, а тренер считает, что эта тройка нападающих предпочтительнее. Но Александру нужно выходить даже на 5-10 минут и пытаться что-то делать, открываться, искать мяч. Тогда будет шанс выйти и в основном составе.