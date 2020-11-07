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Матвеев: «Довольны ничьей со „Спартаком“. Хотя всегда хочется побеждать»

сегодня, 16:37

Главный тренер «Урала» Юрий Матвеев в эфире «Матч Премьер» прокомментировал итоги матча 14-го тура РПЛ против «Спартака» (2:2).

Разбирали «Спартак», знали, как они будут действовать. Хотели играть в свою игру. В первом тайме лучше получалось, чем во втором. Главное, что смогли сравнять счет. Болельщики должны были остаться довольны, для них и играем. Игру в копилку можно занести.

Довольны. Хотя всегда хочется побеждать и всегда хочется большего. Совершенству нет предела.

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Все комментарии
holms918
holms918
сегодня в 17:25
Всегда хочется большего, это естественно.
ermak6848
ermak6848
сегодня в 17:14
Слабых команд нет, да мотивация у фк УРАЛ была заполучить очки
drug01
drug01
сегодня в 17:05
Игра была равна играли как говорил Карпин.....
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 17:01
Игра , в отличии от вчерашней, понравилась. Обе команды хотели победить. Ситуации опасные возникали , как у одних , так и у других ворот. Урал может и поменьше атаковал , но тоже достаточно опасно, что в итоге и вылилось в два забитых мяча. Погребняк явно добавил остроты уральцам. Спартак , понятное дело, ехал за тремя очками, но не все желания исполняются. В целом же получился добротный матч , который закончился боевой ничьей.
Всем здоровья.
112910415
112910415
сегодня в 17:01
молодцы, равная игра была
Ростов-Уфа-Химки
Ростов-Уфа-Химки
сегодня в 16:58
По игре должны были выигрывать, судья опять помог свиньям.
Zak11
Zak11
сегодня в 16:41
Ну молодцы. Повезло, что Спартак сегодня действовал не лучшим образом.
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 16:40
Спартак опять разочаровал
Footbolista
Footbolista
сегодня в 16:40
Побеждать будете в пердиве...фантазер...
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