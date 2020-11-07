Матвеев: «Довольны ничьей со „Спартаком“. Хотя всегда хочется побеждать»

Главный тренер «Урала» в эфире «Матч Премьер» прокомментировал итоги матча 14-го тура РПЛ против «Спартака» (2:2).

Разбирали «Спартак», знали, как они будут действовать. Хотели играть в свою игру. В первом тайме лучше получалось, чем во втором. Главное, что смогли сравнять счет. Болельщики должны были остаться довольны, для них и играем. Игру в копилку можно занести.

Довольны. Хотя всегда хочется побеждать и всегда хочется большего. Совершенству нет предела.