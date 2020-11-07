Тедеско: «Отсутствие еврокубков — сомнительное преимущество»

Главный тренер «Спартака» рассказал о физических кондициях футболистов после матча 14-го тура РПЛ против «Урала» (2:2).

Честно признаться, я бы тоже хотел играть в еврокубках в этом сезоне. С одной стороны, две встречи в неделю проводить непросто, они отнимают много сил, но в моей карьере были случаи, что от матчей в Лиге чемпионов был эмоциональный стимул на матчи чемпионата. Так что преимущество сомнительное. С «Ростовом» сыграли очень плохо, сегодня должны были побеждать, физические кондиции хорошие. Некоторые игроки должны набрать ритм.