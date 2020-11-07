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Тедеско: «Отсутствие еврокубков — сомнительное преимущество»

сегодня, 16:43
УралЛоготип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)2 : 2Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско рассказал о физических кондициях футболистов после матча 14-го тура РПЛ против «Урала» (2:2).

Честно признаться, я бы тоже хотел играть в еврокубках в этом сезоне. С одной стороны, две встречи в неделю проводить непросто, они отнимают много сил, но в моей карьере были случаи, что от матчей в Лиге чемпионов был эмоциональный стимул на матчи чемпионата. Так что преимущество сомнительное. С «Ростовом» сыграли очень плохо, сегодня должны были побеждать, физические кондиции хорошие. Некоторые игроки должны набрать ритм.

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Сп62
Сп62
сегодня в 18:05, ред.
Надо ставить игру, а не рассуждать о преимуществах.
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 17:58
Преимущество и очень существенное
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 17:45
но оно есть))))
Lucho Gonzalez
Lucho Gonzalez
сегодня в 17:36
Тедеска соскучился по семерочкам))
Justas Weiss7
Justas Weiss7
сегодня в 17:26
один Соболь парень с провинции из штанов выпрыгивает а остальные думают о ЛЧ ?
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 17:18
    волгодон 2
    волгодон 2
    сегодня в 17:11
    тоже так считаю
    раз в неделю официальный матч это мало
    STVA 1
    STVA 1 ответ beefs (раскрыть)
    сегодня в 17:05
    Нам ваще нельзя в ЕК играть... Никому!!! Одни из группы ЛЧ собирались выходить и плетутся на 4-м месте. Другие ждали ЛЧ и тот же результат. Кто-то в группы и не попадает.... По дороге туда уже обсе-ся.
    Ростов-Уфа-Химки
    Ростов-Уфа-Химки
    сегодня в 17:01
    Это большое преимущество, позоры не давят на команду.
    Snake Plissken
    Snake Plissken
    сегодня в 17:00
    А зачем ЕК спартачам? Опять две игры в квалах и наигрались?
    Evilhuman
    Evilhuman
    сегодня в 16:55
    Плохому танцору тедеска всегда есть, что сказать, были бы ЕК, свалил бы на усталость и кондиции, нет ЕК, свалил на моральную неполноценность)
    cska1948
    cska1948
    сегодня в 16:50
    С такой игрой как сегодня и с Ростовом Тедеско явно не хватает игр в еврокубках. И знаете для чего? Правильно - ДЛЯ ОТМАЗОК!
    beefs
    beefs
    сегодня в 16:48
    то устали от частых игр, теперь не хватает ритма, вобщем плетут что попало лишь бы что то сказать...
    Zak11
    Zak11
    сегодня в 16:45
    Ну посмотрим что дальше будет. Надеюсь ситуация стабилизируется.
    Mangur
    Mangur
    сегодня в 16:44
    Да, ну. Позора меньше
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