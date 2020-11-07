Д. Билялетдинов: «„Спартак“ — один из фаворитов чемпионата»

Экс-хавбек «Спартака» отреагировал на ничью «красно-белых» в матче 14-го тура РПЛ с «Уралом».

Не знаю, почему сегодня получилась ничья с клубом, который на одиннадцатом месте в турнирной таблице. Может быть, сдувается «Спартак», я не знаю. Какие проблемы? Наверно, был разный уровень подготовки к матчу у соперников. Но я считаю, что «Спартак» — один из фаворитов чемпионата. Бывают такие результаты, ничего страшного.

Исправятся ли? Не уверен. Мне кажется, что «Спартаку» не хватает гибкости в тактике, их изучают соперники. С каждым матчем все сложнее «Спартаку» будет чего-то добиваться.