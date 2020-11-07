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Д. Билялетдинов: «„Спартак“ — один из фаворитов чемпионата»

сегодня, 18:07
УралЛоготип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)2 : 2Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Экс-хавбек «Спартака» Динияр Билялетдинов отреагировал на ничью «красно-белых» в матче 14-го тура РПЛ с «Уралом».

Не знаю, почему сегодня получилась ничья с клубом, который на одиннадцатом месте в турнирной таблице. Может быть, сдувается «Спартак», я не знаю. Какие проблемы? Наверно, был разный уровень подготовки к матчу у соперников. Но я считаю, что «Спартак» — один из фаворитов чемпионата. Бывают такие результаты, ничего страшного.

Исправятся ли? Не уверен. Мне кажется, что «Спартаку» не хватает гибкости в тактике, их изучают соперники. С каждым матчем все сложнее «Спартаку» будет чего-то добиваться.

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sv_1969
sv_1969
сегодня в 18:14
Главное Зенит ещё не сдулся...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 18:11
Данунах, ему даже судьи помочь не в силах. И это он ещё в еврокубках не играет, а уже никакенный...
drug01
drug01
сегодня в 18:09
Он верно говорит но с какого места....?
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 18:08
Походу Спартак уже сдулся
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