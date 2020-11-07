Тедеско: «Кто знает, как эта потеря очков скажется по итогам чемпионата»

Главный тренер «Спартака» подвёл итоги матча 14-го тура РПЛ против «Урала» (2:2).

Прежде всего, этим матчем мы хотели показать реакцию игроков на поражение от «Ростова», потому что предыдущую игру сыграли плохо. С «Ростовом» не было сил, просили реакцию на поражение и получили её. «Урал» сначала был агрессивнее, чем мы. Был хороший первый тайм, во втором играли ещё лучше. Провели несколько хороших атак, но забить не удалось. Это странно. Второй гол был ключевым моментом, который предрешил исход. Уезжаем и увозим одно очко, кто знает, как эта потеря очков скажется в турнирной таблице по итогам чемпионата.