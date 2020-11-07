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Тедеско: «Кто знает, как эта потеря очков скажется по итогам чемпионата»

сегодня, 16:33
УралЛоготип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)2 : 2Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско подвёл итоги матча 14-го тура РПЛ против «Урала» (2:2).

Прежде всего, этим матчем мы хотели показать реакцию игроков на поражение от «Ростова», потому что предыдущую игру сыграли плохо. С «Ростовом» не было сил, просили реакцию на поражение и получили её. «Урал» сначала был агрессивнее, чем мы. Был хороший первый тайм, во втором играли ещё лучше. Провели несколько хороших атак, но забить не удалось. Это странно. Второй гол был ключевым моментом, который предрешил исход. Уезжаем и увозим одно очко, кто знает, как эта потеря очков скажется в турнирной таблице по итогам чемпионата.

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Сп62
Сп62
сегодня в 18:00, ред.
Как скажется? Будем сползать потихоньку вниз. Каждая линия команды играет сама по себе.
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 17:43
Можно не попасть в призеры.
112910415
112910415
сегодня в 17:06
скажется она, и плоховато скажется !
Justas Weiss7
Justas Weiss7
сегодня в 16:50
никак не скажется .... столько нам втискивали СМ свежий без еврокубков сейчас уйдёт в отрыв .. а Спартак старенького Поггребняка переиграть не могут! 7воны!
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
сегодня в 16:48
Правильно тыгдеска говорит, Уралу потеря этих двух очков может сказаться на финише, а спартак опять отскочил при помощи ручных судеек
cska1948
cska1948 ответ Zak11 (раскрыть)
сегодня в 16:46
А заодно и за фол на Бикфалви.
cska1948
cska1948 ответ Zak11 (раскрыть)
сегодня в 16:44
Тедеско отреагировал в меру оставшихся сил и за это скажите спасибо!
КАМЮ
КАМЮ ответ Zak11 (раскрыть)
сегодня в 16:44
Кукуяну не так много заплатили, чтобы ВСЕ падения дельфинов свистеть
cska1948
cska1948
сегодня в 16:42
"...Уезжаем и увозим одно очко..."
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Погостите ещё! Уральцы народ гостеприимный!
Zak11
Zak11 ответ Snake Plissken (раскрыть)
сегодня в 16:40
Вам ещё не надоело неадекватные комменты тут оставлять? Что нибудь может за фол на Ларссоне скажешь?
Snake Plissken
Snake Plissken
сегодня в 16:37
В смысле потеря? Вам судья очко подарил, а ты тут о какой-то потере голосишь
Zak11
Zak11
сегодня в 16:36
С Ростовом не было сил? Да сил должно быть побольше, чем у многих! Какое то странное интервью Тедеско. Очень плохо отреагировали на поражение.
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