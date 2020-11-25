Шмаров: «Черчесов понимает, что говорит»

Экс-игрок «Спартака» отреагировал на недавнее интервью главного тренера сборной России .

Саламыч — главный. Он за все отвечает, он знает всю ситуацию, поэтому он понимает, что говорит. Результат игры, микроклимат — все зависит от него. Поэтому и за последствия этого интервью в ответе только он. Конечно, обидеться может любой футболист. Обижаются и из-за того, что их не вызывают в сборную. Так тоже бывает. Не исключаю, что некоторые игроки откажутся приезжать в сборную после этого, но точно не все.