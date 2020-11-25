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Шмаров: «Черчесов понимает, что говорит»

сегодня, 18:15

Экс-игрок «Спартака» Валерий Шмаров отреагировал на недавнее интервью главного тренера сборной России Станислава Черчесова.

Саламыч — главный. Он за все отвечает, он знает всю ситуацию, поэтому он понимает, что говорит. Результат игры, микроклимат — все зависит от него. Поэтому и за последствия этого интервью в ответе только он. Конечно, обидеться может любой футболист. Обижаются и из-за того, что их не вызывают в сборную. Так тоже бывает. Не исключаю, что некоторые игроки откажутся приезжать в сборную после этого, но точно не все.

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David Young
David Young ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 19:44
Ещё Ерохин и Джанаев. Кокорин с Мамаевым наверняка готовы будут вернутся, до тех пор, пока большие деньги будут за это получать, как и Глушаков. Дзюба почти точно через какое-то время вернётся спасать утопающую сборную, но ещё вопрос, спасёт ли, или ещё дальше на глубину погрузит. В общем ещё та "сборная мечты".
Союзник противников
Союзник противников ответ viv (раскрыть)
сегодня в 19:38
Поздно,разложившуюся гниль можно удалить только сильными дезинфецирующими средствами.
cska1948
cska1948
сегодня в 19:38
"...Он за все отвечает..."
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Интересно, за что Черчесов отвечает, если в своём интервью он винит кого и что угодно, но только не себя!
alex074
alex074
сегодня в 19:35
Бывшие Спартачи защищают бездарного усатого осетина...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 19:30
Все не откажутся приезжать - это точно. Не откажутся Гилерме, Семенов, Кудряшев и Заболотный. Пожалуй. все!
Faustello
Faustello
сегодня в 19:29
Шмаров оправдывает свою фамилию...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 18:59
Неужели после такого результата,его могут оставить тренером сборной!?
beefs
beefs
сегодня в 18:53
Черчесов занят больше коммерцией, чем спортом, отсюда и результаты...
sv_1969
sv_1969
сегодня в 18:46
Стаса в Тамбов надо отправить
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 18:36
очередное подтверждение что из не самого хренового вратаря получился не тренер а самовлюблённая борзая пустышка!!! к сожалению тренер это призвание а не отработка амбиций с неприклонным менталитетом за которым стоит только завышенное самомнение)))
Багров-брат
Багров-брат
сегодня в 18:29
По последнему матчу, большое подозрение, что скоро начнут сливать...(((
viv
viv
сегодня в 18:17
Пора Черчесова гнать из сборной.
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