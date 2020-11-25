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Рубашко: «Про Заболотного постоянно пишут нелицеприятные вещи»

сегодня, 17:52

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко поддержал нападающего команды Антона Заболотного.

Антона постоянно пытаются зацепить в прессе, пишут нелицеприятные вещи. Если сейчас обращать на это внимание… Черчесов же сказал, что это не он так называет («бездарный»), а что его так начинают поливать грязью после незабитых мячей. Это же не главный тренер делает. Черчесов говорит о том, что об этом пишут именно в прессе и обычные любители футбола. Под таким давлением любому футболисту тяжело раскрываться, не только Антону.

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Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
сегодня в 19:24
Заболотный не плохой игрок для такого клуба , как Сочи. Но для Сборной , хоть и заслуженный мастер...)., нет конечно. Он и сам наверное все понимает и не ловко чувствует себя в Сборной. А его все вызывают , вызывают....
alex074
alex074
сегодня в 19:04
ЗеБолотный не может прыгнуть выше головы. И не его эта вина. Просто Усатой у руля сборной или мягко говоря не компетентен или слабоват умишкой.
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 18:58
Забить на сборную и сосредоточиться на клубе.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 18:52
Зло надо срывать не на Заболотном, а на том, кто его в состав поставил. Отказаться он не мог, старался, но не получается. Пылил бы он себе в Сочи, никто бы про него ничего особо плохого бы не говорил. А в общем то проблема не в Заболотном, а в том, что играть особо некому. Дзюба стал героем интернета, Соболев с травмой, Чалов себя обрести не может и больше никого найти не могут. А за это дяди, отвечающие за развитие футбола в России, должны оправдываться.
Footbolista
Footbolista
сегодня в 18:21, ред.
Заболотный надел не свою рубашку...
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
сегодня в 18:19
Если в сборную привлекают таких как Заболотный и Смолов , то невольно начинаешь сомневаться в " умственных способностях " самого Черчесова ! Соболев прооперирован .... . Так что Дзюба - у нас лучший из лучших ? В 150-ти миллионной стране ? М-дааа !!!!!!
Killofwrath
Killofwrath
сегодня в 18:01
Зе Болотный футболист уровня любителей и среди них он далек до лучших, честно, уверен, что я намного лучше него
Трезвый повар
Трезвый повар
сегодня в 17:58
В матчах с Турцией и Сербией вся наша команда сыграла плохо. Но Заболотный занял среди всех первое место по бестолковости и бесполезности
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 17:56
Нам видней,вот и пишим,правду
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