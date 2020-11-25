Рубашко: «Про Заболотного постоянно пишут нелицеприятные вещи»

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко поддержал нападающего команды .

Антона постоянно пытаются зацепить в прессе, пишут нелицеприятные вещи. Если сейчас обращать на это внимание… Черчесов же сказал, что это не он так называет («бездарный»), а что его так начинают поливать грязью после незабитых мячей. Это же не главный тренер делает. Черчесов говорит о том, что об этом пишут именно в прессе и обычные любители футбола. Под таким давлением любому футболисту тяжело раскрываться, не только Антону.