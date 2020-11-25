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Хохлов: «Выступление „Зенита“ в еврокубках нужно вынести за скобки»

сегодня, 16:23
ЛациоЛоготип футбольный клуб Лацио (Рим)3 : 1Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Бывший главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов прокомментировал поражение «Зенита» от «Лацио» в групповом этапе Лиги чемпионов.

Выступление «Зенита», как и остальных российских клубов, в еврокубках нужно вынести за скобки. Пандемия внесла коррективы: мы возобновили чемпионат в июне, хотя в большинстве стран сезон продолжился позже. После окончания чемпионата у нас не было паузы на межсезонье. Любому спортсмену нужен отдых, а его не было. Из-за отсутствия отдыха многие игроки стали получать травмы, выпадать из обоймы — всё это сказывается на результатах. Из-за травм тренеры не могут выпускать оптимальные сочетания игроков. Ничего хорошего не ждал, наблюдая за тем, в каком режиме работают наши клубы.

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Али Самаркандский
Али Самаркандский ответ Leha-ha50 (раскрыть)
сегодня в 17:08
"Корень квадратный, из одночлена поделённого на многочлен не извлекаем.Хотя шашками можно" В. Чапаев.
Али Самаркандский
Али Самаркандский
сегодня в 17:04
Помоему не выступление Зенита надо выносить за скобки, а сам Зенит вынести. В полном составе.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 17:02
А может надо корень извлечь??? Корень в лице ПРОМГАЗА , раз скобки не помогают.
rubinovyi2
rubinovyi2
сегодня в 16:47
Интересно
Хохлов долго думал,что-бы сделать такой анализ?)))
Или просто перечитал вью таких же ыкспертов?))
sv_1969
sv_1969
сегодня в 16:40
Дима следующий тренер Зени))) 😁
Footbolista
Footbolista
сегодня в 16:40
Выступление Зенита в еврокубках нужно вынести за скрепы...
За адекватность
За адекватность
сегодня в 16:39
А в прошлом сезоне каковы причины? Хотя о чем я. У нас же всегда то член короткий, то рубаха длинная. Сколько условно "Динамо" нужно было месяцев отдыха, дабы обыграть гранда из славного города Тбилиси? Такими темпами еще два сезона и потеряются места в ГЭ ЕК, и потом уже в августе дружно вылетев в квалифай раундах, будем выносить ЕК сезон за скобки, и ничто не будет мешать нашим клубам вести отчаянную борьбу за попадание в ЕК года следующего. Как обычно личное мнение.
Zenit_84
Zenit_84
сегодня в 16:25
Почему пандемия не внесла коррективы в клубы, которые нормально выступают?
Василий 50
Василий 50
сегодня в 16:24
В кавычки его нужно
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