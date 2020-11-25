Хохлов: «Выступление „Зенита“ в еврокубках нужно вынести за скобки»

Бывший главный тренер «Динамо» прокомментировал поражение «Зенита» от «Лацио» в групповом этапе Лиги чемпионов.

Выступление «Зенита», как и остальных российских клубов, в еврокубках нужно вынести за скобки. Пандемия внесла коррективы: мы возобновили чемпионат в июне, хотя в большинстве стран сезон продолжился позже. После окончания чемпионата у нас не было паузы на межсезонье. Любому спортсмену нужен отдых, а его не было. Из-за отсутствия отдыха многие игроки стали получать травмы, выпадать из обоймы — всё это сказывается на результатах. Из-за травм тренеры не могут выпускать оптимальные сочетания игроков. Ничего хорошего не ждал, наблюдая за тем, в каком режиме работают наши клубы.