Хохлов: «Я не во всём согласен с Черчесовым»

Бывший тренер «Динамо» прокомментировал интервью с наставником сборной России , в котором специалист раскритиковал игроков национальной команды.

Я не во всём согласен с Черчесовым. Выступление тренера нужно разбирать по эпизодам. Я, например, не разделяю высказывания относительно Заболотного [что он лучше Чалова].

От сборной всегда ждут результата, но не будем забывать – Черчесов вывел команду на Евро. Да, мы провалились в Лиге наций, но этому есть объяснение: отсутствие межсезонья, усталость, травмы, злосчастная болезнь. Результаты? Не будет единодушного мнения. Вспомните, даже после удачного выступления сборной России на домашнем чемпионате мира были те, кто критиковал и выражал недовольство.