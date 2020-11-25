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Хохлов: «Я не во всём согласен с Черчесовым»

сегодня, 16:14

Бывший тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов прокомментировал интервью с наставником сборной России Станиславом Черчесовым, в котором специалист раскритиковал игроков национальной команды.

Я не во всём согласен с Черчесовым. Выступление тренера нужно разбирать по эпизодам. Я, например, не разделяю высказывания относительно Заболотного [что он лучше Чалова].

От сборной всегда ждут результата, но не будем забывать – Черчесов вывел команду на Евро. Да, мы провалились в Лиге наций, но этому есть объяснение: отсутствие межсезонья, усталость, травмы, злосчастная болезнь. Результаты? Не будет единодушного мнения. Вспомните, даже после удачного выступления сборной России на домашнем чемпионате мира были те, кто критиковал и выражал недовольство.

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Parma1972
Parma1972
сегодня в 16:33
Игра нашей сборной-это железный повод нажраться!
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 16:26
А Хохлов сам физрук.
Boricku
Boricku
сегодня в 16:20
Вполне удачное выступление в Лиге Наций, Сербия - сборная звёзд, и в нашей сборной было много отсутствовавших, а на замену им не нашлось.
shlomo
shlomo
сегодня в 16:15
А как мы не согласны, кто бы знал
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