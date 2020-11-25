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Губерниев: «Разговор с Черчесовым действительно был на повышенных тонах»

сегодня, 18:06

Известный комментатор Дмитрий Губерниев рассказал об эмоциях по время интервью с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым.

Хочу сказать, что разговор действительно был на повышенных тонах и в эфире, и на рекламных паузах, между всеми нами. Это абсолютно нормальная реакция как моя, так и коллег и Черчесова. Понятно также, что, если бы я находился в этот момент в студии, сидя рядом с коллегой Казанским, всё было бы, разумеется, немного иначе.

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David Young
David Young
сегодня в 19:40
Одно дело - говорить эмоционально, страстно, громко, другое - хамить, оскорблять, принижать собеседника. То, что первое присутствовало - сомнений нет, а насчёт второго - надеюсь, что если даже и да, то в небольшом количестве. Настоящие профессионала и просто по-настоящему цивилизованные люди должны всегда держать себя в руках, не опускаться до грязи и его швыряния, публичные люди должны себя контролировать даже больше. В общем, что людям к футболам причастным прямым образом, что журналистам, экспертам, и прочим людям подобных деятельностей, ещё необходимо много чего улучшать и изменять в лучшую сторону.
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 19:31
Похоже он сам не уйдет, его выносить надо
Faustello
Faustello
сегодня в 19:27, ред.
Лично я увидел как Чердак и Губер лизали очко Чабана и только Казанский пытался задавать адекватные (заметьте, не хейтерские, не издевательские а ведь можно было бы и мы бы все поняли!), нормальные рабочие вопросы!!!
При этом Чабан кипел пыхтел и скрежитал зубами и тряс своей жирнющей шеей негодуя от такой наглости)))
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 19:16
Барахло развалило футбол в стране,а сборной нет как таковой.
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал ответ Sebastian Eniston (раскрыть)
сегодня в 19:12
Норм вратарь)
Vasya Oblomov
Vasya Oblomov
сегодня в 18:57
Он не терпит критики
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 18:57
Главный виновник неудач найден.
Брулин
Брулин
сегодня в 18:54
да слышали мы ваших приличных людей с Матч тв, никто не ругается матом, ни Димочка, ни Чердак, а Черчесов вообще даже таких слов не знает
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 18:52
А разве Черчесов может иначе разговаривать? Надутый индюк всегда таким остается.
alex074
alex074
сегодня в 18:52
Давно пора разогнать и Усатого осетина, и его бестолковую сборную.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 18:40
а где ты узрел разговор?))))чабан просто плевал на вас)))
Sebastian Eniston
Sebastian Eniston
сегодня в 18:35
Как вратарь бывший никакущий такой же и тренер физрук. Еще и рычит что-то ха-ха
viv
viv
сегодня в 18:16
Пора Черчесова гнать из сборной.
LAISMEN
LAISMEN
сегодня в 18:13
Пора катапультироваться......
mihaluch
mihaluch
сегодня в 18:12
Черчесова надо было послать.
Свидетель Великой Победы
Свидетель Великой Победы
сегодня в 18:11
Физрук заслужил что бы с ним так разговаривали.
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