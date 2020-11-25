Губерниев: «Разговор с Черчесовым действительно был на повышенных тонах»

Известный комментатор Дмитрий Губерниев рассказал об эмоциях по время интервью с главным тренером сборной России .

Хочу сказать, что разговор действительно был на повышенных тонах и в эфире, и на рекламных паузах, между всеми нами. Это абсолютно нормальная реакция как моя, так и коллег и Черчесова. Понятно также, что, если бы я находился в этот момент в студии, сидя рядом с коллегой Казанским, всё было бы, разумеется, немного иначе.