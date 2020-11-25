«Многие считают его физруком, а не тренером». ЦСКА обратился к Черчесову

ЦСКА на своём официальном сайте выступил с заявлением касательно слов главного тренера сборной России . Ранее наставник национальной команды дал интервью, в котором раскритиковал некоторых футболистов сборной, в том числе форварда «армейцев» .

Руководство ПФК ЦСКА удивлено вчерашними высказываниями главного тренера национальной сборной С. Черчесова в эфире федерального канала.

В спорте всегда было истиной, что профессиональный тренер именно себя считает виноватым в неудаче или поражении. А господин Черчесов не просто переходит на личности, но и считает себя вправе оскорблять людей. По отношению к нашему клубу это происходит уже не первый раз.