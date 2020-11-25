«Многие считают его физруком, а не тренером». ЦСКА обратился к Черчесову

ЦСКА на своём официальном сайте выступил с заявлением касательно слов главного тренера сборной России Станислава Черчесова. Ранее наставник национальной команды дал интервью, в котором раскритиковал некоторых футболистов сборной, в том числе форварда «армейцев» Фёдора Чалова.
Руководство ПФК ЦСКА удивлено вчерашними высказываниями главного тренера национальной сборной С. Черчесова в эфире федерального канала.
В спорте всегда было истиной, что профессиональный тренер именно себя считает виноватым в неудаче или поражении. А господин Черчесов не просто переходит на личности, но и считает себя вправе оскорблять людей. По отношению к нашему клубу это происходит уже не первый раз.
Многие, к примеру, считают его физруком, а не тренером. Мы можем соглашаться или не соглашаться с этим, но никогда не позволим себе заявить об этом ни в телеэфире, ни в печатных СМИ. Хотя его взгляд и взгляд футбольной общественности сильно разнятся. Похоже, что Черчесов до сих пор смотрит на футбольное поле из ворот.
Осень наш физрук провалил - однозначно. Но своей вины признать не хочет, а это говорит о том , что мужичок возомнил себя великим и непогрешимым. Пора опустить его на землю и отправить домой - в родную Австрию.
Всем здоровья.
Осень наш физрук провалил - однозначно. Но своей вины признать не хочет, а это говорит о том , что мужичок возомнил себя великим и непогрешимым. Пора опустить его на землю и отправить домой - в родную Австрию.
Всем здоровья.