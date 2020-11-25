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«Многие считают его физруком, а не тренером». ЦСКА обратился к Черчесову

сегодня, 16:02

ЦСКА на своём официальном сайте выступил с заявлением касательно слов главного тренера сборной России Станислава Черчесова. Ранее наставник национальной команды дал интервью, в котором раскритиковал некоторых футболистов сборной, в том числе форварда «армейцев» Фёдора Чалова.

Руководство ПФК ЦСКА удивлено вчерашними высказываниями главного тренера национальной сборной С. Черчесова в эфире федерального канала.

В спорте всегда было истиной, что профессиональный тренер именно себя считает виноватым в неудаче или поражении. А господин Черчесов не просто переходит на личности, но и считает себя вправе оскорблять людей. По отношению к нашему клубу это происходит уже не первый раз.

Многие, к примеру, считают его физруком, а не тренером. Мы можем соглашаться или не соглашаться с этим, но никогда не позволим себе заявить об этом ни в телеэфире, ни в печатных СМИ. Хотя его взгляд и взгляд футбольной общественности сильно разнятся. Похоже, что Черчесов до сих пор смотрит на футбольное поле из ворот.

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Все комментарии
kust07
kust07
сегодня в 17:23
Усатый хрыч достал.Понабрал в сборную бревна. В чемпионате немало игроков,которых можно было пригласить в сборную,но Чесов в упор их не видит,играет старыми,увядшими в далёкое прошлое моделями игры,старые тактики ,старые игроки.
Ген Геныч
Ген Геныч ответ Байкал-38. (раскрыть)
сегодня в 17:23
Ну в хоккее за сборную игроки и на уколах выходят!!!!!!!!!!!!!!!!!
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 17:19
Черчесов не только физрук, но и человек походу гниловатый
Трезвый повар
Трезвый повар
сегодня в 17:13
Умный, грамотный тренер никогда не станет критиковать конкретного игрока публично. В личной беседе напихает ему по полной, но прилюдно не станет делать крайним
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 17:13
Был удачливый физрук, теперь неудачливый.
DXTK
DXTK
сегодня в 17:11
в выборе тактики и состава на матч виноват тренер, а то что пять голов прилетело, не смогли по мяу попасть и забить, тут пускай игроки себя винят, при чем тут тренер вообще, он на бровке стоит, а они играют.

тренером сборной России быть тяжело...... тут и иностранцев оскорбляли.....даже Хиддинку прилетало, когда наши проиграли словении в отборе на ЧМ 10, после Капелло досталось, не смогли из группы вытйти на ЧМ 14, виноват что Игорь армейский картошку не поймал от корейца, на отборе его просто слили,...... и поставили своего кабинетного физрука Слуцкого (который поехал после В европу и провалился вернувшись в РФПЛ).....

все говорили тренером сборной должен быть Российский специалист.........вот что хотели то и получайте. .......
Footbolista
Footbolista ответ particular (раскрыть)
сегодня в 17:08, ред.
Да...не лучшие у сборной времена...
Мне кажется нужно немного оглянуться назад и вспомнить как искали тренера для сборной...что то никого не нашли тогда кроме Черчеса...да и сейчас отечественных самородков не видать, а на забугорных денег нет...как то так)...
vovan32
vovan32
сегодня в 17:08
Какой же подлый у нас народ.... После ЧМ боготворили и говорили наконец-то русский тренер хороший появился. А теперь, хают... Да правильно он на игроков бочку катит. Не хотят играть, зажрались твари.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 17:08
...но никогда не позволим себе заявить об этом ни в телеэфире, ни в печатных СМИ...

Позвольте, почему же мы об этом читаем и обсуждаем?
Похвально, что клуб заступается за игрока, но слова не должны расходиться с делом.
Сказать, что чего то не позволяем и тут же назвать физруком (пусть и с чужих слов) как минимум некрасиво...
mensk
mensk
сегодня в 17:04
ЦСКА написали анонимную записку а соккер ее опубликовал.
particular
particular
сегодня в 17:04
Скорее, подглядывает из-за ворот... Ограниченный обзор с безграничным самомнением...
Nick Ch
Nick Ch
сегодня в 17:00
Он даже не физрук, ведь физруки хреново тренируют, но хотя бы не увиливают как слизняки от ответственности. Усач - подлый, скользкий, трусливый чинуша. Именно такие качества в человеке и искали, когда выбирали тренера сборной, ведь там всё начальство такое же (вплоть до (или от) Кремля). На одном языке говорят, одну бюджетную титьку сосут...
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 16:58
С удовольствием посмотрел бы общение Гинера с Черчесом, в прямом эфире. Думаю минут через 5-10 у Саламыча из ушей пошёл бы дым..в ещё через десятку сигара Ленорыча, "нечаянно" пошла бы туда, куда не привыкла🤣
Ничего личного). Так. Ассоциации))).
Знатог
Знатог
сегодня в 16:53
Многие считают его чабаном.
zzz-
zzz- ответ AmIIIeR89 (раскрыть)
сегодня в 16:52
и ты знаешь в личных беседах видать не помогает..может лучше попробывать называть вещи своими именами???
Байкал-38.
Байкал-38. ответ Justas Weiss7 (раскрыть)
сегодня в 16:52
Ну судя по тому, что ты написал Соболев и есть без мозгов, если так себя повёл. Умный бы с травмой лечится поехал бы.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 16:52
Черчесов странно себя ведет. Если Чалов так плох , зачем его надо было вызывать в сборную??? Когда парень забивал , он был не нужен, а когда вдруг перестал забивать , то понадобился??? Зачем надо было таскать за собой Соболева, который прямо из сборной отправился на операцию. Зачем надо было ставить в основу Заболотного, который в год по два - три мяча забивает??? Вопросы , вопросы .......
Осень наш физрук провалил - однозначно. Но своей вины признать не хочет, а это говорит о том , что мужичок возомнил себя великим и непогрешимым. Пора опустить его на землю и отправить домой - в родную Австрию.
Всем здоровья.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 16:51
всех достал этот чабан))))
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 16:51
Вот это долбанули по пастуху, усачу-спартачу.
Footbolista
Footbolista
сегодня в 16:50
Пригласите в сборную картофельного гения...всех будем рвать...прям как ЦСКА в еврокубках...
Байкал-38.
Байкал-38.
сегодня в 16:49
Черчесов конечно не прав, в том, что мягко высказался насчёт деграданта Чалова!
Пора бы уже и руководству ЦСКА сказать Чалову в лицо, что он самый настоящий деградант!!!
ilyafrom
ilyafrom
сегодня в 16:49
Должность водоноса ему подходит
Footbolista
Footbolista
сегодня в 16:48
Кони взбунтовались.
Говорят, что Черчес не настоящий...
zzz-
zzz- ответ AmIIIeR89 (раскрыть)
сегодня в 16:48
согласен...знаешь че интересно пока он тупо ставил состав и не обращал внимание на критику ставь этого или того команда не разу не проиграла...как начал вилять опой убрал Дзюбу Баку....ни одной победы))) случайность???
13 RUS
13 RUS
сегодня в 16:48
Шашлычник в край оборзел, все виноваты, кроме него
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 16:46
Он не физрук, он самовлюбленный и надутый чабан. Типичный необразованный горец.
Justas Weiss7
Justas Weiss7
сегодня в 16:44
"Да, я попросил Черчесова, чтобы Соболева не задействовали, потому что у него были подозрения на мениск. Однако сам Соболев рвался в сборную, и врачи сборной почему-то проигнорировали наше обращение. Он сказал, что они к нему будут бережно относиться, но мы видим, что Соболев прооперирован, ну, что тут сделаешь", - сказал Федун. ... Черчесу нужны парни без мозгов типа онаниста или ныряльщика
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ zzz- (раскрыть)
сегодня в 16:44, ред.
Странно, а почему он не дал такое же описание, например Бакаеву, или Соболеву, или мостовому, а дал игрокам ЦСКА, или ЛОКО. Кстати Миранчуки на голову лучше Бакаев выглядели в сборной.
Дзынь
Дзынь
сегодня в 16:43
Черчесов не очень корректно выразился, но вполне верно.
NEADEKVAT
NEADEKVAT
сегодня в 16:42
Ахах красавы припечатали
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