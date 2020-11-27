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Оздоев — о высказываниях Черчесова: «Он имеет полное право так говорить»

сегодня, 15:25

Полузащитник «Зенита» и сборной России Магомед Оздоев прокомментировал скандальное интервью главного тренера национальной команды Станислава Черчесова.

Честно говоря, стараюсь не читать того, что сейчас пишут СМИ о сборной России — просто потому, что кроме удивления и возмущения это ничего не вызывает. Станислав Саламович имеет полное право говорить об игроках сборной то, считает необходимым. Он делает это и в личных беседах, и отвечая на вопросы журналистов. Если футболист по каким-то причинам не показывает максимума, то должен не обижаться, а покопаться в себе.

Уверен, что все ребята из сборной меня поддержат. Я сам допустил ошибку в матче с Турцией, из-за которой, возможно, мы потерпели поражение. И что мне теперь, обиженного из себя строить? У нас есть квалифицированный тренерский штаб и команда — будем вместе готовиться к отборочным встречам ЧМ-2022 в марте и к финальному турниру Евро-2020. Все у нас получится.

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Все комментарии
Project Pandora
Project Pandora
сегодня в 16:24
Оздоев - человек без чувства собственного достоинства, раз позволяет всем говорит о себе всё что ни попадя.
Дддддддд Дддддддд
Дддддддд Дддддддд
сегодня в 16:23
Красавчик.Как умело подлизал.За косяк с Турцией наверно ещё и раком встал.)
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 16:17
Земляка выгораживает.
particular
particular
сегодня в 16:17
Кроме права у Стаса есть ещё и обязанности... А, кроме спЕси и чванства, желательно ещё обзавестись гибкостью и компетенциями...
Пока есть больше повода говорить о нём, чем ему о чём-то или о ком-то 🤔
Котэ в тельняжке
Котэ в тельняжке
сегодня в 16:08
Кого надо было критиковать, так это Оздоева. Но теперь стало понятно, почему он у Черчеса в любимчиках;)
beefs
beefs
сегодня в 16:06
в команду лизунов во главе с Газаевым готов...
Ministri Krasnodar
Ministri Krasnodar ответ d_fincher (раскрыть)
сегодня в 16:05
Когда питерская братва из Кремля уедет на урановые рудники .
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле
сегодня в 16:02
Молодец, Мага.
Как никто другой знает, что место у мангала не всем гарантированно.
Legend 6
Legend 6
сегодня в 16:02
Уверен Оздоев выйдет в следующем матче сборной в основном составе.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
сегодня в 15:59
Можно было бы и промолчать Оздоеву. Молчание Золото....).
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 15:48
SHMEL
SHMEL
сегодня в 15:45
У меня вопрос, почему это мы слышим именно от Оздоева, того, кто больше всех привез в последних двух матчах и которого не должны подпускать на пушечный выстрел к сборной. То, что он научился качественно оттирать своим языком некоторые части тела у чабана не выывает сомнения.
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 15:45
Маладец,выйдешь в финале ЧЕ-26 в основном составе.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 15:44
Это ты так поешь , пока в любимчиках ходишь. Посмотрим, как ты завертишься когда тебя выпнут из сборной.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 15:41
Усатый должен. Тренеровать враторей!
амурец
амурец
сегодня в 15:40
ну о тебе да
Killofwrath
Killofwrath
сегодня в 15:36
ниочёмка рот открыла
ОРЛОВЕЦ
ОРЛОВЕЦ
сегодня в 15:35
Вот сразу видно того, кто хочет быть в сборной при любых обстоятельствах))
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 15:32
это ты серьёзно или как горец?)))
sv_1969
sv_1969
сегодня в 15:32
Лизнул Магомед))
d_fincher
d_fincher
сегодня в 15:29
Газпромский Оздоев вступился за ставленника газпромского РФС. Когда же период Миллера в нашем футболе уже закончится.
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