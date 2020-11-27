Кожемякин: «„Ротор“ в матче со „Спартаком“ будет настраиваться на победу»

Защитник «Ротора» порассуждал о предстоящем матче 16-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком».

После игры «Ротор» — «Урал» были смешанные чувства. И вроде бы заработали первое домашнее очко и сыграли на ноль, но ожидали большего и настраивались на победу. Матч был принципиальным для нас. Мы знали, что «Урал» будет хорошо контролировать мяч и что, возможно, придется прижиматься к воротам. Если мы не пропустили, значит справились, хотя было и тяжело. Со всеми тяжело играть в обороне, главное — не терять концентрацию и тогда будем оставлять свои ворота в неприкосновенности.

Мы настраиваемся на всех одинаково. Глупо говорить, что, условно, на «Локомотив» мы настраиваемся лучше, чем на «Урал». Если мы будем забивать свои моменты, которые создаем, то будут победы.

От матча со «Спартаком» жду накала, потому что оставшиеся до конца календарного года матчи определяют наше турнирное положение и наше настроение на новую часть чемпионата. Поэтому ожидается только самая настоящая борьба и бойня за три очка. Считаю, что нужно отвечать. Громких заявлений, что мы разорвем «Спартак» делать не буду. Просто будем настраиваться однозначно на победу, тем более что опыт победы над большой командой у нас уже есть. Будем настраиваться! Можем выиграть за счёт атакующей игры и надежной обороны. С такими командами только так.