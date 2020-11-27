ГлавнаяНовости

Кожемякин: «„Ротор“ в матче со „Спартаком“ будет настраиваться на победу»

сегодня, 13:52
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Ротор (Волгоград)Ротор29.11.2020 в 19:00 Не начался

Защитник «Ротора» Олег Кожемякин порассуждал о предстоящем матче 16-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком».

После игры «Ротор» — «Урал» были смешанные чувства. И вроде бы заработали первое домашнее очко и сыграли на ноль, но ожидали большего и настраивались на победу. Матч был принципиальным для нас. Мы знали, что «Урал» будет хорошо контролировать мяч и что, возможно, придется прижиматься к воротам. Если мы не пропустили, значит справились, хотя было и тяжело. Со всеми тяжело играть в обороне, главное — не терять концентрацию и тогда будем оставлять свои ворота в неприкосновенности.

Мы настраиваемся на всех одинаково. Глупо говорить, что, условно, на «Локомотив» мы настраиваемся лучше, чем на «Урал». Если мы будем забивать свои моменты, которые создаем, то будут победы.

От матча со «Спартаком» жду накала, потому что оставшиеся до конца календарного года матчи определяют наше турнирное положение и наше настроение на новую часть чемпионата. Поэтому ожидается только самая настоящая борьба и бойня за три очка. Считаю, что нужно отвечать. Громких заявлений, что мы разорвем «Спартак» делать не буду. Просто будем настраиваться однозначно на победу, тем более что опыт победы над большой командой у нас уже есть. Будем настраиваться! Можем выиграть за счёт атакующей игры и надежной обороны. С такими командами только так.

Все новости
Мурзагулов: «Отставка Газизова? Это было бы очень странно для „Спартака“»
Сегодня, 14:12 Комментарии4
Радимов: «В российском футболе надо многое менять, начиная с низов»
Сегодня, 13:41 Комментарии18
Пономарёв — об игре ЦСКА в ЛЕ: «Нет ни класса, ни техники, ни тактики»
Сегодня, 13:29 Комментарии14
Дивеев: «Должны были обыгрывать „Фейеноорд“. Соперник ничем не удивил»
Сегодня, 12:40 Комментарии12
Карапузов: «Хотел бы научиться пониманию игры Александера-Арнольда»
Сегодня, 12:27 Комментарии6
«Бац, продано. Как это ещё истолковать?» Уткин — о Нойштедтере в сборной
Сегодня, 11:29 Комментарии20
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Footbolista
Footbolista
сегодня в 14:37
Настраиваться на победу...потом расстраиваться...удел Ротора...в его сегодняшнем состоянии...
shlomo
shlomo
сегодня в 14:13
Все правильно...молодец...так и нужно настраиваться на игру...только на победу
Али Самаркандский
Али Самаркандский
сегодня в 14:10
Пожелаем ему удачи.
mihaluch
mihaluch
сегодня в 13:57
Ротор может и победить.
beefs
beefs
сегодня в 13:56
молодец, так и надо, а что получится увидим...
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100