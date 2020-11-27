Радимов: «В российском футболе надо многое менять, начиная с низов»

Бывший футболист «Зенита» порассуждал о критике в адрес российских клубов за выступления в еврокубках.

Чего тут скрывать, результаты такие, что надо признать: критика заслужена. Если сборная России получает 0:5 (в ключевом матче Лиги Наций с командой Сербии), а четыре российских клуба не могут ни одной победы одержать в еврокубках, то проблемы налицо.