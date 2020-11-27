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Радимов: «В российском футболе надо многое менять, начиная с низов»

сегодня, 13:41

Бывший футболист «Зенита» Владислав Радимов порассуждал о критике в адрес российских клубов за выступления в еврокубках.

Чего тут скрывать, результаты такие, что надо признать: критика заслужена. Если сборная России получает 0:5 (в ключевом матче Лиги Наций с командой Сербии), а четыре российских клуба не могут ни одной победы одержать в еврокубках, то проблемы налицо.

Думаю, многое надо менять, начиная с низов, с детско-юношеских школ. Как это изменить? Есть люди, которые работают наверху, надеюсь, им это будет по силам. Я знаю, что РФС работает в этом направлении. Но для этого нужно время.

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RedGift
RedGift ответ Еноты за Арсенал (раскрыть)
сегодня в 14:55
Ну смотри, огромные суммы молодые футболисты никак получать не смогут, ведь речь идёт о воспитанниках, а не о молодых игроках в целом, то есть условный талант Урала, никак не сможет перейти на милионный контракт в Зенит, ведь там он теряет статус воспитанника клуба и соответственно все привилегии лимита
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 14:54
А по моему надо начинать с верхов, известно, что рыба гниёт с головы.
Я на стреме
Я на стреме
сегодня в 14:52
РПЛ гниёт с головы. об этом любой браконьер знает
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал ответ Федор Паршунин (раскрыть)
сегодня в 14:42
Какие проблемы они смогут решить?

На вопрос "Зачем существует вообще российский футбол в нынешнем виде?" есть простой ответ: "Потому что это великолепная возможность пилить бюджетные деньги для губернаторов и деньги госкорпораций для их менеджеров."
Footbolista
Footbolista
сегодня в 14:38
Для начала надо всех радимовых убрать из футбола...
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 14:29
Вадик должен вспомнить русскую поговорку "Рыба гниет с головы". Если поставить правильно работающее руководство сверху - проблемы внизу они должны разрешить - наладить работу футбольных школ - и разогнать, а если надо пересажать проворовавшиеся кадры.
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 14:29
Начинают всегда с головы
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал ответ RedGift (раскрыть)
сегодня в 14:26
Лол.

Предлагаешь создать еще одно искусственное условие, которое опять приведет к росту цен на молодежь и переоценке вверх их и так космических зарплат?
makkie
makkie
сегодня в 14:23
Для начала бы верхи РФС поменять, а то с приходом Дюкова пошли развалы по всем фронтам.

А его еще прогрессивным менеджером называли.
Для кого он прогрессивный то? Даже Зенит деградирует)
Бубнин
Бубнин
сегодня в 14:20
Верхи должны что-то там поменять в низах!
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 14:16
Может лучше сверху??? А для затравки устранить радимовых от воспитания молодёжи.
RedGift
RedGift
сегодня в 14:12
Нужно отменить старый лимит и изменить его до наличия в заявке на матч не меньше трёх ВОСПИТАННИКОВ, и повышать их количество с каждым годом, только так можно заставить наши клубы вкладываться не в космические зарплаты всяким Кокориным и Заболотным, а в развитие своих академий
nubom
nubom
сегодня в 13:59
Владик прекрасно ассимилировался в среде чинуш:
"Думаю, многое надо менять, начиная с низов",
но
"Есть люди, которые работают наверху"...
ОРЛОВЕЦ
ОРЛОВЕЦ
сегодня в 13:56
Опять никакой конкретики.
mihaluch
mihaluch
сегодня в 13:54
Слишком много работает не компетентных людей в РФС.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 13:52
Буланов боится с верхов начать)
Project Pandora
Project Pandora
сегодня в 13:51
Время ... Ещё две-три жизни и я увижу результаты их работы? Хотя для этого достаточно не смывать сразу, после того как сходил "по-большому".
drug01
drug01
сегодня в 13:51
Об этом говорят уже десять лет
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 13:47
С верхов надо начинать!
Али Самаркандский
Али Самаркандский
сегодня в 13:42
Та ну 3
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