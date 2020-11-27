Радимов: «В российском футболе надо многое менять, начиная с низов»

Бывший футболист «Зенита» Владислав Радимов порассуждал о критике в адрес российских клубов за выступления в еврокубках.
Чего тут скрывать, результаты такие, что надо признать: критика заслужена. Если сборная России получает 0:5 (в ключевом матче Лиги Наций с командой Сербии), а четыре российских клуба не могут ни одной победы одержать в еврокубках, то проблемы налицо.
Думаю, многое надо менять, начиная с низов, с детско-юношеских школ. Как это изменить? Есть люди, которые работают наверху, надеюсь, им это будет по силам. Я знаю, что РФС работает в этом направлении. Но для этого нужно время.
На вопрос "Зачем существует вообще российский футбол в нынешнем виде?" есть простой ответ: "Потому что это великолепная возможность пилить бюджетные деньги для губернаторов и деньги госкорпораций для их менеджеров."
На вопрос "Зачем существует вообще российский футбол в нынешнем виде?" есть простой ответ: "Потому что это великолепная возможность пилить бюджетные деньги для губернаторов и деньги госкорпораций для их менеджеров."
Предлагаешь создать еще одно искусственное условие, которое опять приведет к росту цен на молодежь и переоценке вверх их и так космических зарплат?
Предлагаешь создать еще одно искусственное условие, которое опять приведет к росту цен на молодежь и переоценке вверх их и так космических зарплат?
А его еще прогрессивным менеджером называли.
Для кого он прогрессивный то? Даже Зенит деградирует)
А его еще прогрессивным менеджером называли.
Для кого он прогрессивный то? Даже Зенит деградирует)
"Думаю, многое надо менять, начиная с низов",
но
"Есть люди, которые работают наверху"...
"Думаю, многое надо менять, начиная с низов",
но
"Есть люди, которые работают наверху"...