Пономарёв — об игре ЦСКА в ЛЕ: «Нет ни класса, ни техники, ни тактики»

Бывший футболист ЦСКА Владимир Пономарёв поделился мнением об игре «армейцев» в матче 4-го тура группового этапа Лиги Европы с «Фейеноордом» (0:0).

Одни слёзы. Нет ни класса, ни техники, ни тактики. Давайте же возьмём физикой, пусть бегают! Может, в таком случае хотя бы будет что-то получаться. Они упёрлись через середину проходить, но это невозможно. Там все страхуют друг друга, они умные ребята. Как издавна вскрывается оборона? Только через фланги. Но вот проблема — у нас их нет. Никто не умеет играть на фланге, не берут ответственность обыграть своего защитника. Легче отдать пас назад: «Лишь бы меня не ругали» — вот такая ситуация. Нет ни одного скоростного игрока. Влашича чуть-чуть прихватили, и всё, играть некому. У нас ничего нет: один-два удара довели кое-как. Почему такая ситуация складывается? Давайте тогда навалом действовать.

Грустно на это смотреть. Хочется кричать: «Что ж вы делаете?». К сожалению, с такой игрой мы не выйдем из группы. Мы привыкли к медленному футболу, а у европейцев всё по-другому. У нас даже хороших исполнителей нет, которые могут отдать пас в ногу. Раньше мы так делали. Один раз я Стрельцову дал такой пас, он аж притормозил свой бег. Говорит: «Пономарь, ты что делаешь?» Я попал ему не в ногу, он получил мяч, но для этого пришлось сбросить скорость. Вот до чего доходило у нас!

Российские клубы не готовы к Европе. У нас и иностранцы деградируют, когда начинают играть в наш футбол. Понимают, что лучшей халявы они не найдут. В европейских же клубных требуется отдача. Не будешь отдаваться игре — сядешь на лавку. А у нас халява!