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Пономарёв — об игре ЦСКА в ЛЕ: «Нет ни класса, ни техники, ни тактики»

сегодня, 13:29
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)0 : 0Логотип футбольный клуб Фейеноорд (Роттердам)ФейеноордМатч завершен

Бывший футболист ЦСКА Владимир Пономарёв поделился мнением об игре «армейцев» в матче 4-го тура группового этапа Лиги Европы с «Фейеноордом» (0:0).

Одни слёзы. Нет ни класса, ни техники, ни тактики. Давайте же возьмём физикой, пусть бегают! Может, в таком случае хотя бы будет что-то получаться. Они упёрлись через середину проходить, но это невозможно. Там все страхуют друг друга, они умные ребята. Как издавна вскрывается оборона? Только через фланги. Но вот проблема — у нас их нет. Никто не умеет играть на фланге, не берут ответственность обыграть своего защитника. Легче отдать пас назад: «Лишь бы меня не ругали» — вот такая ситуация. Нет ни одного скоростного игрока. Влашича чуть-чуть прихватили, и всё, играть некому. У нас ничего нет: один-два удара довели кое-как. Почему такая ситуация складывается? Давайте тогда навалом действовать.

Грустно на это смотреть. Хочется кричать: «Что ж вы делаете?». К сожалению, с такой игрой мы не выйдем из группы. Мы привыкли к медленному футболу, а у европейцев всё по-другому. У нас даже хороших исполнителей нет, которые могут отдать пас в ногу. Раньше мы так делали. Один раз я Стрельцову дал такой пас, он аж притормозил свой бег. Говорит: «Пономарь, ты что делаешь?» Я попал ему не в ногу, он получил мяч, но для этого пришлось сбросить скорость. Вот до чего доходило у нас!

Российские клубы не готовы к Европе. У нас и иностранцы деградируют, когда начинают играть в наш футбол. Понимают, что лучшей халявы они не найдут. В европейских же клубных требуется отдача. Не будешь отдаваться игре — сядешь на лавку. А у нас халява!

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Все комментарии
УЕСКА
УЕСКА
сегодня в 14:45
Пономарев напрасно сгущает краски. ЦСКА неплохо играет в ЛЕ. Проиграл всего одну игру из четырех и сохраняет хорошие шансы на выход из группы. ЦСКА набрал больше всех очков из наших команд в еврокубках.
MoHcTpMoHcTp
MoHcTpMoHcTp
сегодня в 14:40
зато из года в год цска якобы самая перспективная команда, самая молодая, талантливая, почти все наши, будущее российского футбола. тьфу, а не игроки. дюсшевские ноунеймы все эти тикнизяны и обляковы
STVA 1
STVA 1
сегодня в 14:28
Зато есть ГАнчАренкА)))
Serg_Diamond
Serg_Diamond
сегодня в 14:14
Флангов не было потому что Марио не играл, а заменить его реально некем. Нет у нас больше фланговых защитников такого класса.
makkie
makkie
сегодня в 14:02
Ветераны цска уже давно критикуют клуб, но из-за малого ажиотажа в СМИ это почти не обсуждается. Хотя шишек на цска достаточно падает!
И на Ганчаренко в том числе, не говоря о Чалове.
alex074
alex074
сегодня в 14:00
Потому что таких, как Чалов и Ко всё устраивает. Бабло капает, хоть забивает, хоть на лавке сидит...Нет желания расти, прежде всего у самих футболёров, если можно так выразиться.
Cat01
Cat01
сегодня в 13:52
Всё плохо но.... На первом месте
NEADEKVAT
NEADEKVAT
сегодня в 13:51
Гинер всё, читает наверно днями свой Талмуд. 2010 хрен повторишь.
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 13:46
Трудно возразить.
ДСА
ДСА
сегодня в 13:46
Ни класса, ни техники - одни понты
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 13:43
Чего ты воду в ступе молотишь,старый??? НЕТ ГЛАВНОГО ТРЕНЕРА,разве не ясно??? Или тоже очарован этой бездарностью,как вся наша шатия-братия из лагеря "Витя-гений и надёжа ЦСКА"??? Они перед каждым матчем и после каждого провального пишут мне :Надежда есть,подождём,может обойдётся! Где глаза и мозги у людей,не понимаю.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 13:38
это ты старый просто не разглядел)))))
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 13:36
Всё по делу. Ни прибавить, ни убавить. Но эти слова всего лишь констатация факта, а вот как всё ЭТО исправлять ?...
Vasya Oblomov
Vasya Oblomov
сегодня в 13:30
и так уже 4 года
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