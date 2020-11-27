Карапузов: «Хотел бы научиться пониманию игры Александера-Арнольда»

Полузащитник «Динамо» , которого тренерский штаб московского клуба перевел на позицию правого защитника, рассказал, за кем из футболистов, выступающих в этом амплуа, следит в свободное время.

Конечно, слежу за игрой других правых защитников из мирового футбола. Я сразу посмотрел, как играют топовые футболисты, чтобы что-то перенять, вообще понять, как действовать. По мне сейчас лучший правый защитник – Трент Александер-Арнольд из «Ливерпуля». Смотрел его и других европейских защитников, которые подключаются в атаку.

Чему хотел бы научиться у Трента? Его пониманию игры, он очень умный игрок: когда надо – бежит и подаёт, когда надо – успокаивает игру, когда надо – обостряет.