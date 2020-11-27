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Карапузов: «Хотел бы научиться пониманию игры Александера-Арнольда»

сегодня, 12:27

Полузащитник «Динамо» Владислав Карапузов, которого тренерский штаб московского клуба перевел на позицию правого защитника, рассказал, за кем из футболистов, выступающих в этом амплуа, следит в свободное время.

Конечно, слежу за игрой других правых защитников из мирового футбола. Я сразу посмотрел, как играют топовые футболисты, чтобы что-то перенять, вообще понять, как действовать. По мне сейчас лучший правый защитник – Трент Александер-Арнольд из «Ливерпуля». Смотрел его и других европейских защитников, которые подключаются в атаку.

Чему хотел бы научиться у Трента? Его пониманию игры, он очень умный игрок: когда надо – бежит и подаёт, когда надо – успокаивает игру, когда надо – обостряет.

Недавно Карапузов сообщал, что мог перейти в «Валенсию».

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Все комментарии
dzvinka
dzvinka
сегодня в 12:53
ну это то все понятно... а вот понял ли Владислав, когда собственно надо, а когда нет?!))
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 12:41
Когда надо бежит и падает! Круто!
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 12:40
Расти еще есть куда.
shlomo
shlomo
сегодня в 12:28
Ну все правильно сказал....
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