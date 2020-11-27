Дивеев: «Должны были обыгрывать „Фейеноорд“. Соперник ничем не удивил»

Защитник ЦСКА поделился впечатлениями от матча 4-го тура группового этапа Лиги Европы с «Фейеноордом» (0:0).

Реализации не хватает, я считаю. В матче с «Фейеноордом» должны были выигрывать. У соперника было 10 человек во втором тайме. У нас были моменты, которые мы должны были реализовывать, но не реализовали. Надо было, может, чуть острее играть, играть в стенки или одно касание, через фланги — не знаю. Результатом недовольны.

Мы понимали как нужно было играть, нужно просто было реализовывать. «Фейеноорд» ничем не удивил, Виктор Михайлович нам сказал, как они действуют — акцент на 10-го, опорника и 11-го номера. Мы их закрыли, и они ничего не создали. Да, был у них один момент в первом тайме, не помню, кто там бил, — недоглядели чуть-чуть. Ну а так соперник ничем не удивил.

Моё самочувствие после перелома и сотрясения? Нормально всё, в следующих матчах буду играть.