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Дивеев: «Должны были обыгрывать „Фейеноорд“. Соперник ничем не удивил»

сегодня, 12:40
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)0 : 0Логотип футбольный клуб Фейеноорд (Роттердам)ФейеноордМатч завершен

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев поделился впечатлениями от матча 4-го тура группового этапа Лиги Европы с «Фейеноордом» (0:0).

Реализации не хватает, я считаю. В матче с «Фейеноордом» должны были выигрывать. У соперника было 10 человек во втором тайме. У нас были моменты, которые мы должны были реализовывать, но не реализовали. Надо было, может, чуть острее играть, играть в стенки или одно касание, через фланги — не знаю. Результатом недовольны.

Мы понимали как нужно было играть, нужно просто было реализовывать. «Фейеноорд» ничем не удивил, Виктор Михайлович нам сказал, как они действуют — акцент на 10-го, опорника и 11-го номера. Мы их закрыли, и они ничего не создали. Да, был у них один момент в первом тайме, не помню, кто там бил, — недоглядели чуть-чуть. Ну а так соперник ничем не удивил.

Моё самочувствие после перелома и сотрясения? Нормально всё, в следующих матчах буду играть.

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Все комментарии
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 13:17
зато вы не перестаёте удивлять и поражать)))))))))) пора бы с вас всех спросить за такую игру ))))))))
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 13:15
Наш российский клубный футбол затух сразу же после того, как наши выдающиеся мастера кожаного мяча начали выдавать на гора словеса, которыми с нами поделился г-н Дивеев, а именно: должны, были, надо бы, они ничего не создали... и апофеоз сказанного: " Соперник нас ничем не удивил". Лет, этак, десять этим словесам.
Aris
Aris
сегодня в 13:10
ДОЛЖНЫ.... Естественно, деньги то нужно отыгрывать! ПОЗОР! Словоблуды!
shlomo
shlomo
сегодня в 13:07, ред.
И опять ключевое слово "должны".....вы целый тайм играли (или мучались) в большинстве, и не сумели ничего противопоставить не самой сильной команде из Нидерландов (да еще и в лазарете которой половина основного состава)...это просто позорище, учитывая что играли дома....вот наглядный пример уровня нашего чемпа....не дали пенальти и все.... забить с игры не можем...
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 13:01, ред.
Вы никому ничего не должны,а только все-вам!!! А наши ожидания-это наши проблемы.Ясно,что сезонный провал ханчарэнковского ЦСКА-это практически Закон картопли,а законы природы отменить нельзя.Три матча-и вы будете в привычной опе,где-то в районе 3-4 места.АМИНЬ!!!
Причём здесь,ЛЕ,спросишь ты? А ни при чём,и уже давно.
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал
сегодня в 12:53
Да и ЦСКА ничем не удивил)
mihaluch
mihaluch
сегодня в 12:52
Да нужен им этот кубок.
Cat01
Cat01
сегодня в 12:45
Надо было доказать игрой и счётом
Великолепный
Великолепный
сегодня в 12:43
Побеждать конечно надо было. Не повезло, значит постарайтесь в следующем туре с Вольсфбергом
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