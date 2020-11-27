Мурзагулов: «Отставка Газизова? Это было бы очень странно для „Спартака“»

Председатель совета директоров «Уфы» Ростислав Мурзагулов прокомментировал информацию, согласно которой генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов может покинуть московский клуб в ближайшее время.

Мы ничего про отставку Газизова не слышали. И я думаю, что это было бы очень странно для такой солидной организации, как «Спартак». Они пригласили такого человека, доверили ему важные реформы не для того, чтобы через несколько месяцев попрощаться. Я думаю, вряд ли такое возможно. «Спартак» — организация серьёзная и владельцы у него тоже люди серьёзные. А те слухи, которые сейчас муссируются, могли бы происходить только с не серьёзными людьми.