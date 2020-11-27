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Мурзагулов: «Отставка Газизова? Это было бы очень странно для „Спартака“»

сегодня, 14:12

Председатель совета директоров «Уфы» Ростислав Мурзагулов прокомментировал информацию, согласно которой генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов может покинуть московский клуб в ближайшее время.

Мы ничего про отставку Газизова не слышали. И я думаю, что это было бы очень странно для такой солидной организации, как «Спартак». Они пригласили такого человека, доверили ему важные реформы не для того, чтобы через несколько месяцев попрощаться. Я думаю, вряд ли такое возможно. «Спартак» — организация серьёзная и владельцы у него тоже люди серьёзные. А те слухи, которые сейчас муссируются, могли бы происходить только с не серьёзными людьми.

Безусловно, с удовольствием бы вернули Шамиля, но я думаю, Газизов уже вышел на тот уровень, когда решение задачи по сохранению места в РПЛ ему будет вряд ли интересно. И потом, насколько я знаю, у него и до приглашения в «Спартак» недостатка в приглашениях от больших клубов не было. Причём не только из российских и не только из ближнего зарубежья. Поэтому, я уверен Шамиль точно без работы не останется. Я вот, например, Москву не люблю и работать в ней не хочу, и если Газизов захочет вернуться домой в Уфу, мы конечно с удовольствием вернёмся, и Ринат Шайбеков с удовольствием снова станет его заместителем.

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Все комментарии
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 15:34
В Спартаке долго "не живут", хоть тренеры , хоть директора. Нетерпеливость Федуна - главная беда Спартака.
ОРЛОВЕЦ
ОРЛОВЕЦ
сегодня в 15:33
Все глупости делаются с серьёзным лицом.
Footbolista
Footbolista
сегодня в 14:35
Серьезные люди быстро принимают серьезные решения...и не только серьезные)...на Газизове свет клином не сошелся...не Илон Маск...найдут другого ...
makkie
makkie
сегодня в 14:22
Федун выгнал Цорна спустя год после назначения, так почему не уволит Газизова спустя полгода? Вполне в духе Федуна)
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 14:14
Это обычная практика для Спартака, ещё и не такое было!
shlomo
shlomo
сегодня в 14:13
Дыма без огня не бывает...посмотрим чем все дело закончится
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