Тедеско: «Кокорин сегодня хорошо сыграл. После зимнего сбора будет сильнее»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал игру форварда Александра Кокорина в матче 16-го тура РПЛ с «Ротором» (2:0). Александр отметился голом с пенальти.
Кокорин сегодня хорошо сыграл. Не знаю, лучший ли это его матч за «Спартак». Не раз я повторял, у Кокорина не было межсезонной подготовки. Это работает на тебя во время сезона. Если он пройдёт зимний сбор вместе с нами, Кокорин станет ещё сильнее. Он может сыграть на любой позиции: чистого нападающего или «десятку».
Зюба один такой
Это непревзойденное существо
Зюба один такой
Это непревзойденное существо
Леха время лечит
В том числе и от глупости
Есть правда исключения
Алиев например
Леха время лечит
В том числе и от глупости
Есть правда исключения
Алиев например