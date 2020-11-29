ГлавнаяНовости

Тедеско: «Кокорин сегодня хорошо сыграл. После зимнего сбора будет сильнее»

вчера, 22:26
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)2 : 0Логотип футбольный клуб Ротор (Волгоград)РоторМатч завершен

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал игру форварда Александра Кокорина в матче 16-го тура РПЛ с «Ротором» (2:0). Александр отметился голом с пенальти.

Кокорин сегодня хорошо сыграл. Не знаю, лучший ли это его матч за «Спартак». Не раз я повторял, у Кокорина не было межсезонной подготовки. Это работает на тебя во время сезона. Если он пройдёт зимний сбор вместе с нами, Кокорин станет ещё сильнее. Он может сыграть на любой позиции: чистого нападающего или «десятку».

Все новости
«Мне не нравятся такие вещи». Игнашевич — об удалении Рязанцева в концовке
Вчера, 23:10 Комментарии3
Хацкевич: «В „Роторе“ особо некому было играть впереди со „Спартаком“»
Вчера, 22:17 Комментарии11
«Нам нужно забивать больше в таких играх». Тедеско — о победе над «Ротором»
Вчера, 21:40 Комментарии9
Слуцкий — о матче с ЦСКА: «Тяжёлая игра, важная победа»
Вчера, 20:24 Комментарии25
Ганчаренко: «К сожалению, нет должной отдачи от нападающих ЦСКА»
Вчера, 19:29 Комментарии40
Черчесов: «Критика должна быть. Все стрелы заслуженно попали в меня»
Вчера, 17:53 Комментарии30
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 00:05
Ты уж подучи его, Доменико...
brauning.86
brauning.86 ответ Leha-ha50 (раскрыть)
сегодня в 00:02
Да неее
Зюба один такой
Это непревзойденное существо
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ brauning.86 (раскрыть)
вчера в 23:47
Дай то бог. Хотя верится с трудом. Но посмотрим, вдруг как Дзюба в 30 феерить начнет???
Faustello
Faustello ответ Leha-ha50 (раскрыть)
вчера в 23:38
А новый год Саня будет связанный цепями встречать?)))
brauning.86
brauning.86 ответ Leha-ha50 (раскрыть)
вчера в 23:11
Ну уж
Леха время лечит
В том числе и от глупости
Есть правда исключения
Алиев например
mihaluch
mihaluch
вчера в 23:11
Кокорин провёл пожалуй лучший матч за Спартак.
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 23:07
19 марта вечно перспективный Санек будет отмечать 30 летие , Ох , и гульнет парнишка, не до футбола будет , все кафе в округе стулья привинтят к полу намертво. Лишь бы команду не споил. Так , что сильнее он станет или нет - интересный вопрос???
oFANATo
oFANATo
вчера в 23:05
На 60 минут хватило....
ABir
ABir
вчера в 23:04
Если будет прогрессировать и выкладываться в каждом матче, как сегодня, так это же здорово и для Спартака, и для самого Кокорина
sv_1969
sv_1969
вчера в 22:43
После зимней паузы с Монако будет трудно добраться)))
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 22:40
Дожить бы до тех времён!
офигенный
офигенный
вчера в 22:38
Будет постоянный пенальтист
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 22:34
Извиняюсь, случайно продублировался...
Бубнин
Бубнин
вчера в 22:34
Да и Волошин был хорош.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
вчера в 22:34
Ага ! С одного пенальти будет сразу по два мяча класть ! ))))
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 22:30
Победу он принес, в одиночку, факт. Шикарно исполнил пену, в зине этому учат
shlomo
shlomo
вчера в 22:28
Ну с пеналя забить и я наверное смогу....
beefs
beefs
вчера в 22:28
осталось только дождаться лучших времен...
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100