Тедеско: «Кокорин сегодня хорошо сыграл. После зимнего сбора будет сильнее»

Главный тренер «Спартака» прокомментировал игру форварда в матче 16-го тура РПЛ с «Ротором» (2:0). Александр отметился голом с пенальти.

Кокорин сегодня хорошо сыграл. Не знаю, лучший ли это его матч за «Спартак». Не раз я повторял, у Кокорина не было межсезонной подготовки. Это работает на тебя во время сезона. Если он пройдёт зимний сбор вместе с нами, Кокорин станет ещё сильнее. Он может сыграть на любой позиции: чистого нападающего или «десятку».