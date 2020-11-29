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Слуцкий — о матче с ЦСКА: «Тяжёлая игра, важная победа»

сегодня, 20:24
РубинЛоготип футбольный клуб Рубин (Казань)1 : 0Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий поделился мыслями после победы в матче 16-го тура РПЛ с ЦСКА (1:0).

Для нас самое главное было вернуть в строй хотя бы какое-то количество людей, которые не играли у нас прошлую игру. Поэтому возвращение Игнатьева, Старфельта в стартовый состав, Ин Бома и Деспотовича по крайней мере на какое-то игровое время сильно добавило нам и вариативности, и стабильности состава. Для любой команды это важно.

Первые 20 минут играли отлично, контролировали игру, имели два хороших момента. Потом ЦСКА перехватил инициативу, вторую половину первого тайма уже пришлось больше обороняться. Ключевым моментом второго тайма, на мой взгляд, стала тройная замена, потому что все три игрока очень удачно вошли в игру. И Деспотович, и Зуев, и Ин Бом. После реализации одного из стандартов рисунок был понятен. Где-то мы пытались убегать в контратаки, хотя и куски позиционных атак тоже использовали. Тяжёлая игра, важная победа.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 22:04
это мастерство тренера !
Спрaведливый
Спрaведливый
сегодня в 21:10
справедливая победа
mihaluch
mihaluch
сегодня в 21:08
Заслуженно победили беззубый ЦСКА.
mangox22
mangox22
сегодня в 21:03
ушатал гнома любителя
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 21:02
Леонид сегодня переиграл друга своего вполне заслуженно. У Рубина и мяч лучше держался и в обороне они вполне добротно играли. А если учесть , что в нападении у армейцев один из лучших истребителей голевых моментов , то и бояться то особо было некого. Плотно прикрыв Влашича , можно было ждать своего момента ...и он пришел. Вполне заслуженная победа Рубина. И ведь не было у Рубина лидеров, потому и победа ценна вдвойне.
Всем здоровья.
VAN ARM
VAN ARM ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
сегодня в 21:00
хлебнувшим невской воды этого не понять))я рад за него.
VAN ARM
VAN ARM ответ Сухины дети (раскрыть)
сегодня в 20:59
он не 71а)))
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 20:58
поздравляю!!но душа в тельнике навсегда)))
beefs
beefs
сегодня в 20:55
победа всегда приятная, а важная вдвойне...
Сухины дети
Сухины дети
сегодня в 20:54
Случкого срорчно к нам в Локо!
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 20:45
Мне кажется, или Слуцкий даже изъясняется как-то поизящнее и понятнее чем ГВМ?
STVA 1
STVA 1 ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
сегодня в 20:41
Просто обыграл вас))
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 20:40
Что же ты,Леонид Викторович,не передал хоть часть секретов своему бывшему подмастерью и младшему товарищу? Или он необучаем???
DmitryMalorodov
DmitryMalorodov ответ David Young (раскрыть)
сегодня в 20:38
Добрый вечер.
В основную.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 20:35
Слуцкий гад,что ты творишь!?
Бубнин
Бубнин
сегодня в 20:35
Вот оно что. А мы-то думали, что не важная..
particular
particular
сегодня в 20:33, ред.
Леонид, полученные ранее шишки, генерирует в базовый опыт, который иногда выручает его вот в таких матчах с упёртыми, не гибкими и предсказуемыми тренерами как ГВМ...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 20:29
А он славно пьет кроффь у бывшей команды. .
drug01
drug01
сегодня в 20:28
Счёт по игре!!!!
David Young
David Young
сегодня в 20:25
Поздравляю Рубин и лично Леонида Слуцкого с заслуженной победой.
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