Слуцкий — о матче с ЦСКА: «Тяжёлая игра, важная победа»

Главный тренер «Рубина» поделился мыслями после победы в матче 16-го тура РПЛ с ЦСКА (1:0).

Для нас самое главное было вернуть в строй хотя бы какое-то количество людей, которые не играли у нас прошлую игру. Поэтому возвращение Игнатьева, Старфельта в стартовый состав, Ин Бома и Деспотовича по крайней мере на какое-то игровое время сильно добавило нам и вариативности, и стабильности состава. Для любой команды это важно.