ГлавнаяНовости

Ганчаренко: «К сожалению, нет должной отдачи от нападающих ЦСКА»

сегодня, 19:29
РубинЛоготип футбольный клуб Рубин (Казань)1 : 0Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Главный тренер ЦСКА Виктор Ганчаренко поделился мыслями после поражения в матче 16-го тура РПЛ с «Рубином» (0:1).

Не могу сказать, что я как-то недоволен командой. В целом и в защите, и в середине поля мы достаточно хорошо действуем. К сожалению, нет должной отдачи от нападающих. Многовато матчей, когда мы выигрываем за счёт полузащиты, а нам надо, чтобы нападающие включились в игровые эпизоды.

К сожалению, любой стандарт может развернуть игру. Соперник начинает глубоко обороняться. Наверное, мы не реализовали моменты, которые были у нападающих. Итог для нас не очень хороший.

Не могу сказать, что мы плохо действовали в позиционной атаке. Предпосылок достаточно в каждой игре, но нет последнего шага.

У команды немного сил? Сил у команды хватит, в этом не сомневаюсь. Надеюсь, что игроки, которые отсутствовали сегодня, будут нам помогать. Завтра-послезавтра будем оценивать состояние Марио, Кучаева. Может, к «Вольфсбергу», кто-то из них подойдёт.

Все новости
Хацкевич: «В „Роторе“ особо некому было играть впереди со „Спартаком“»
Сегодня, 22:17 Комментарии0
«Нам нужно забивать больше в таких играх». Тедеско — о победе над «Ротором»
Сегодня, 21:40 Комментарии8
Слуцкий — о матче с ЦСКА: «Тяжёлая игра, важная победа»
Сегодня, 20:24 Комментарии20
Черчесов: «Критика должна быть. Все стрелы заслуженно попали в меня»
Сегодня, 17:53 Комментарии28
Рахимов: «„Уфа“ выглядела неплохо, но не хватает стабильной игры»
Сегодня, 17:37 Комментарии6
Ганчаренко: «Газизов был нормальным парнем, пока не пошёл в „Спартак“»
27 ноября Комментарии66
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Legend 6
Legend 6
сегодня в 21:27
Тогда какого конюшня на Черчесова гнали??? Получается Черчесов был прав🤣🤣🤣
Кони хотели двинуть телегу, а на деле только смогли воспроизвести пук...
Mi6
Mi6
сегодня в 21:26
Физрук ещё не на картошке?
GrimlocK
GrimlocK
сегодня в 21:11
Сейчас Гинер и Ганачаренке выскажет все)
bamana
bamana ответ mangox23 (раскрыть)
сегодня в 21:05
надеюсь!
bamana
bamana
сегодня в 21:03
...что от Чалова тоже нет отдачи?
cska59
cska59
сегодня в 20:55
Неужели в Беларуси так сильна тренерская школа,что приходится оттуда тренера брать?
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 20:27
Я где то недавно это слышал от другого физрука
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 20:25
Все нападающие деревянные особенно Чалов да и Гаич тоже.
ДСА
ДСА
сегодня в 20:25
Нападающих надо менять.
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ makkie (раскрыть)
сегодня в 20:24
Можно подумать , что Чалов и Миранчуки сами себя в сборную пригласили???
Если Стасик слеп, то это его проблема и приглашение Чалова , который два года гробит моменты как Заболотный - это его косяк.
Союзник противников
Союзник противников ответ VAN ARM (раскрыть)
сегодня в 20:24
Что,есть шанс,что Витю выгонят?
VAN ARM
VAN ARM ответ Союзник противников (раскрыть)
сегодня в 20:21
верь что и твоё время придёт)))
112910415
112910415
сегодня в 20:19
это он с Черчесовым согласился ?
Союзник противников
Союзник противников ответ VAN ARM (раскрыть)
сегодня в 20:16
Хм,не заслужил я этого права,видимо,из-за отсутствия похвал в адрес Михалыча.Как переживу,не знаю...
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 20:14
Обратите внимание на одну интересную деталь :Во всех относительно неудачных матчах Влашича(не по содержанию и приложенным усилиям,а по итогу)против него действовали выходцы из Балканских стран,что в ЛЕ,что в РПЛ! У них одна школа и сходный менталитет.Только Витя не видит этого ,используя Николу в привычном амплуа,никак не путая карты соперника.Можете проверить,хоть сегодня,хоть в Фейном(Сочи не видел,в больнице был),хоть ранее.
VAN ARM
VAN ARM ответ Союзник противников (раскрыть)
сегодня в 20:14
над трупом врага не глумятся даже победители.это только наше право!))
mangox23
mangox23
сегодня в 20:09
Он когда нибудь сам признается что он полнейший нуль ?
mihaluch
mihaluch
сегодня в 20:08
Надо ставить игру в нападении а не разглагольствовать о упущенных моментах.
Союзник противников
Союзник противников ответ VAN ARM (раскрыть)
сегодня в 20:06
Гниль отскоблить невозможно,она удаляется только обрезанием(не крайней плоти) до чистого места,или продукт утилизируется,став непригодным даже в качестве корма для скота.И яму-хлоркой,хлоркой...
isamsn
isamsn
сегодня в 20:03
Чалова на тренировках нужно ставить в штрафной и как на стендовой стрельбе закидывать мячами с разных направлений, чтобы научился в ворота попадать. Легкоатлетом быть он уже научился. Пусть футболистом станет....
Schaytan
Schaytan
сегодня в 20:02
Ну чалова конечно нужно снимать с игры. Это не игрок атаки, даже в игре в подыгрыше за которую его так хвалят, он не вывозит. Ахметов то ещё чудо, после 1 нормально сезона снизил к себе требования и перестал показывать хоть какой н будь уровень, для Уфы пойдёт, но не для клуба претендующим на чемпионство.
rusl78
rusl78
сегодня в 20:02
Вите пора выйти! Витя на выход! Витёк пора на утёк! Короче вали. Надоел ты, и твои отмазки. То скамейка маленькая, то травмированных много, теперь нападающие виноваты.
Плохому танцору, что нибудь, да мешает
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 19:58
к сожалению много гнили)))я понимаю что сезон не картофельный но ты витя довольно прискучил или меняйся или к гоу хоум у к луке домой))
Союзник противников
Союзник противников ответ Leha-ha50 (раскрыть)
сегодня в 19:52
Всё логично :Мастер наказал подмастерье.
isamsn
isamsn
сегодня в 19:52
А что ты сделал, чтобы отдача была? Упорно выпускаешь на 80 минут матча фатального неудачника Чалова. А остальным 10 минут на всё про всё. 5 замен даётся в игре. Нужно ими пользоваться, а не щёки надувать и овечьими глазами на поле смотреть...
Союзник противников
Союзник противников ответ makkie (раскрыть)
сегодня в 19:51
Так и Соболев кривоногий,ПОЭТОМУ ЗАЩИЩАЯ ВЫХОДЦА ИЗ СВОЕГО СТОЙЛА,помни об этом.
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 19:49
Виктор Михалыч Ханчарэнка,вся прогрессивная мировая обчественность(в моём рыльце),всегда с Вами;мы восхищены успехами возглавляемой вами команды,осуждаем кривые ноги навязанных вам (против воли) футболистов.Как они гадко поступают,подавая надежды в первый сезон своего пребывания в команде,а потом растворяясь в своём неумении и нежелании создать заслуженную вами мировую славу,выходящую за пределы Солнечной системы.
makkie
makkie
сегодня в 19:47
Черчесов же виноват, что Чалов нулевой, а Гайч деревянный.
Нужно еще одну гневную петицию написать! ))))
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 19:47
Витя, что еще должен сделать Чалов , чтобы ты усадил его на лавку??? Ждешь когда он хет-трик в свои ворота сделает??? Парню за первый тайм создали пять моментов , два стопроцентных и что мы получили ??? А получили мы уже привычные , угробленные моменты . Сколько еще Чалов с Обляковым будут мозолить нам глаза своей бездарной игрой??? Второй забрал опять все стандарты и сразу перестали с них забивать. Ваня обрезает команду регулярно, пас - то недолет, то перелет, в отборе слаб, такого опорника врагу не пожелаешь. Ведь после загубленных Чаловым моментов, команда просто сдает в психологическом плане. Люди стараются , выводят его на ударную позицию, а он то мимо мяча махнет , то с метра выше ворот пульнет, то запутается в своих ногах.
Может пора уже Родину посетить ??? И Федю с Ваней можешь забрать, а иначе армейцам удачи не видать.
Рубин с заслуженной победой. Хорошую , очередную оплеуху Леня нашему Витьку отвесил.
Всем здоровья.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 19:44
Повелитель крахмала определил виновных за потерянные очки - нападающие не подключались и они же одновременно не реализовывали. А может у них просто тренера не было, чтобы подсказать? Ведь не первый матч подобное.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100