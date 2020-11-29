Ганчаренко: «К сожалению, нет должной отдачи от нападающих ЦСКА»

Главный тренер ЦСКА Виктор Ганчаренко поделился мыслями после поражения в матче 16-го тура РПЛ с «Рубином» (0:1).
Не могу сказать, что я как-то недоволен командой. В целом и в защите, и в середине поля мы достаточно хорошо действуем. К сожалению, нет должной отдачи от нападающих. Многовато матчей, когда мы выигрываем за счёт полузащиты, а нам надо, чтобы нападающие включились в игровые эпизоды.
К сожалению, любой стандарт может развернуть игру. Соперник начинает глубоко обороняться. Наверное, мы не реализовали моменты, которые были у нападающих. Итог для нас не очень хороший.
Не могу сказать, что мы плохо действовали в позиционной атаке. Предпосылок достаточно в каждой игре, но нет последнего шага.
У команды немного сил? Сил у команды хватит, в этом не сомневаюсь. Надеюсь, что игроки, которые отсутствовали сегодня, будут нам помогать. Завтра-послезавтра будем оценивать состояние Марио, Кучаева. Может, к «Вольфсбергу», кто-то из них подойдёт.
Кони хотели двинуть телегу, а на деле только смогли воспроизвести пук...
Кони хотели двинуть телегу, а на деле только смогли воспроизвести пук...
Если Стасик слеп, то это его проблема и приглашение Чалова , который два года гробит моменты как Заболотный - это его косяк.
Если Стасик слеп, то это его проблема и приглашение Чалова , который два года гробит моменты как Заболотный - это его косяк.
Плохому танцору, что нибудь, да мешает
Плохому танцору, что нибудь, да мешает
Нужно еще одну гневную петицию написать! ))))
Нужно еще одну гневную петицию написать! ))))
Может пора уже Родину посетить ??? И Федю с Ваней можешь забрать, а иначе армейцам удачи не видать.
Рубин с заслуженной победой. Хорошую , очередную оплеуху Леня нашему Витьку отвесил.
Всем здоровья.
Может пора уже Родину посетить ??? И Федю с Ваней можешь забрать, а иначе армейцам удачи не видать.
Рубин с заслуженной победой. Хорошую , очередную оплеуху Леня нашему Витьку отвесил.
Всем здоровья.