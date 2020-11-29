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Хацкевич: «В „Роторе“ особо некому было играть впереди со „Спартаком“»

вчера, 22:17
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)2 : 0Логотип футбольный клуб Ротор (Волгоград)РоторМатч завершен

Главный тренер «Ротора» Александр Хацкевич поделился мыслями после поражения от «Спартака» (0:2) в 16-м туре РПЛ.

В принципе, играли достаточно интенсивно и агрессивно. «Спартак» много владел мячом и много выходил в атаку. Во втором тайме мы агрессивно играли. Доставили проблемы «Спартаку» при выходе из обороны в атаку.

Конечно, усиление «Ротору» нужно, нам сегодня особо некому было играть впереди. Мы работаем над этим, но это все будет в январе месяце.

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Все комментарии
ошалевший
ошалевший ответ Федор Паршунин (раскрыть)
вчера в 23:56
там ананидзе подписали же,давно известно что в волгограде бабки отмывают и с тем ротором что был раньше вообще ничего общего
ошалевший
ошалевший
вчера в 23:54
ты фразы тренера не красят,унизил своих,ну а ротор сегодня рвал одно место и ушёл с нулём,в след туре пешком сольёт,вот и вся суть налих лифтёров,выложиться в 4-6 играх с лидерами,где заработают немного очков при удаче,вся суть что ребята просто хотят себя показать,но они никому не нужны всё равно,если они потом условному томбову щёки подставляют
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 23:17
Для "Ротора" существует пример "Химок", которые подписав свободного агента Глушакова и взяв в аренду Мирзова поднялись со дна турнирной таблицы и начинают вести разговоры о зоне еврокубков.
brauning.86
brauning.86
вчера в 23:14
Все чему научились игроки ротора
Это ломать игроков
Другого на поле я лично не увидел
sv_1969
sv_1969
вчера в 22:50, ред.
Ты тренер!Вот и придумал бы))
mangox22
mangox22
вчера в 22:46
Купите Чалова у нас
Footbolista
Footbolista
вчера в 22:40
В Роторе вообще особо некому играть...но это их проблемы...
drug01
drug01
вчера в 22:37
Всё идёт по плану тренера,
Cat01
Cat01
вчера в 22:35
Счёт по игре....
shlomo
shlomo
вчера в 22:18
Согласен по полной программе.....
ФорвардЪ
ФорвардЪ
вчера в 22:18
Просто Спартак оказался сильней
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