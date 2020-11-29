Хацкевич: «В „Роторе“ особо некому было играть впереди со „Спартаком“»

Главный тренер «Ротора» поделился мыслями после поражения от «Спартака» (0:2) в 16-м туре РПЛ .

В принципе, играли достаточно интенсивно и агрессивно. «Спартак» много владел мячом и много выходил в атаку. Во втором тайме мы агрессивно играли. Доставили проблемы «Спартаку» при выходе из обороны в атаку.

Конечно, усиление «Ротору» нужно, нам сегодня особо некому было играть впереди. Мы работаем над этим, но это все будет в январе месяце.