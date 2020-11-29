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Аршавин с юмором прокомментировал зачисление сына в академию «Спартака»

сегодня, 21:29

Бывший футболист «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин прокомментировал зачисление своего младшего сына Арсения в академию «Спартака».

У меня насчет этого предубеждений нет. Начнем разваливать «Спартак» с низов. Мне кажется, на этот трансфер им надо больше обратить внимания, чем на назначение Попова.

Восьмилетний Арсений — сын Аршавина от брака с телеведущей Юлией Барановской.

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Все комментарии
pomor45
pomor45
сегодня в 22:23
Сынишка в Академию Зенита по конкурсу не прошёл.
Mоnоlo
Mоnоlo
сегодня в 22:23
андоюша с сыном своим то хоть знаком?
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 22:17
Разваливать не строить, семью уже развалил, да и Арсению своей шуткой жизнь не облегчил.
sv_1969
sv_1969 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
сегодня в 22:13
Это было раньше и школы ваши были в числе лучших!А теперь у вас решили что лучше взять Маркизио или купить Малколма ведь не надо воспитывать и деньги не надо считать , а с пацанами возиться надо!Вот и бегают они никому не нужные по всей матушке России по арендам или продают их!И это не только у вас , но в большей мере это видно на вашем примере!
Да и игрочишку то хорошему научили в культурной столице)))
Gahi
Gahi
сегодня в 22:11
Андрей вроде по годам уже взрослый, а ведёт себя на много младше своего сына. Зачем с детских лет делать из мальчишки заслонного казачка, и обращать на это всеобщее внимание. Лучше занялся бы своими прямыми обязанностями в клубе Зенит, чем тролить взрывными идеями соперников из внутри, тем более занимая такую должность как Директора департамента развития молодёжного футбола Зенита. Очень не солидно Андрей Сергеевич, даже и для шутки. А сыну добиться большего успеха в футбольной карьере. Удачи
Faustello
Faustello
сегодня в 22:06
Реально прикольно отреагировал, респект)))
ЛЬВОВ НА МЯСО
ЛЬВОВ НА МЯСО ответ Рыжик-Мурыжик (раскрыть)
сегодня в 22:04
Да так работает что сегодня благодаря Кокорину взяли 3 очка!)))
Медив
Медив
сегодня в 22:03
Почитаем юмор от Оршавена... Кстати, а где он?
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 22:00
Прикольно получилось.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответ sv_1969 (раскрыть)
сегодня в 22:00
Как раз его самого в Питере научили, а вот проклинаемого всеми иг(Д?)рочишку в Спартаке... .
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 21:55
Юлька злыдня, в самое сердце Андрюху ударила...
РУКА_уБОГого_и_и-го-го
РУКА_уБОГого_и_и-го-го
сегодня в 21:52
Он плохой отец. Больше нечего добавить к новости...
sv_1969
sv_1969 ответ Рыжик-Мурыжик (раскрыть)
сегодня в 21:47
Андрей понимает что в Питере ничему не научат и пойдёт его сынишка по рукам (арендам)
Legend 6
Legend 6 ответ 25процентный клоун (раскрыть)
сегодня в 21:44
Это скорее не сущность, а сучность)
Footbolista
Footbolista
сегодня в 21:43
Младшего Аршавина научат играть в футбол в Спартаке...будет еще Зениту отгружать...
ТТ
ТТ
сегодня в 21:39
В ДРУГОМ клубе хорошему не научат !х)
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Legend 6 (раскрыть)
сегодня в 21:39
Всю питерскую сущность вывалил)
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 21:38
Юмор сейчас ассоциируется с зенитом
mangox22
mangox22
сегодня в 21:35
красава, правильно отреагировал
makkie
makkie
сегодня в 21:34
Ага, с юмором... а сам в панике гнусавым голосом проклинает бывшую жену за месть 😂
Legend 6
Legend 6
сегодня в 21:31
Подо76 сынишку. Красавчик.
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
сегодня в 21:30
В помощь Кокорину для развала Спартака.Питерский план работает)
shlomo
shlomo
сегодня в 21:30
Молодца Андрей.....лучше и не скажешь...
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