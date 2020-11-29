Аршавин с юмором прокомментировал зачисление сына в академию «Спартака»

Бывший футболист «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин прокомментировал зачисление своего младшего сына Арсения в академию «Спартака».
У меня насчет этого предубеждений нет. Начнем разваливать «Спартак» с низов. Мне кажется, на этот трансфер им надо больше обратить внимания, чем на назначение Попова.
Восьмилетний Арсений — сын Аршавина от брака с телеведущей Юлией Барановской.
Да и игрочишку то хорошему научили в культурной столице)))
https://www.youtube.com/watch?v=eL-ardz_YMw
Да и игрочишку то хорошему научили в культурной столице)))