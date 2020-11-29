«Нам нужно забивать больше в таких играх». Тедеско — о победе над «Ротором»

Главный тренер «Спартака» поделился мыслями после победы в матче 16-го тура РПЛ с «Ротором» (2:0).

Добрый вечер! Это был очень трудный матч. Нам нужен был гол. Матч был непростой. Нам нужно забивать больше в подобных играх. В противных случаях приходится тяжело. Не хватало последнего удара, паса. Как следствие соперник, проигрывая 0:1, начинает верить в собственные силы. Мы атакуем, теряем мяч, зарабатываем фолы. «Ротор» бился до конца, но победа за нами.