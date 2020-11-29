ГлавнаяНовости

«Нам нужно забивать больше в таких играх». Тедеско — о победе над «Ротором»

сегодня, 21:40
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)2 : 0Логотип футбольный клуб Ротор (Волгоград)РоторМатч завершен

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско поделился мыслями после победы в матче 16-го тура РПЛ с «Ротором» (2:0).

Добрый вечер! Это был очень трудный матч. Нам нужен был гол. Матч был непростой. Нам нужно забивать больше в подобных играх. В противных случаях приходится тяжело. Не хватало последнего удара, паса. Как следствие соперник, проигрывая 0:1, начинает верить в собственные силы. Мы атакуем, теряем мяч, зарабатываем фолы. «Ротор» бился до конца, но победа за нами.

Все новости
Хацкевич: «В „Роторе“ особо некому было играть впереди со „Спартаком“»
Сегодня, 22:17 Комментарии2
Слуцкий — о матче с ЦСКА: «Тяжёлая игра, важная победа»
Сегодня, 20:24 Комментарии20
Ганчаренко: «К сожалению, нет должной отдачи от нападающих ЦСКА»
Сегодня, 19:29 Комментарии38
Черчесов: «Критика должна быть. Все стрелы заслуженно попали в меня»
Сегодня, 17:53 Комментарии28
Рахимов: «„Уфа“ выглядела неплохо, но не хватает стабильной игры»
Сегодня, 17:37 Комментарии6
Ганчаренко: «Газизов был нормальным парнем, пока не пошёл в „Спартак“»
27 ноября Комментарии66
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
сегодня в 22:17, ред.
С таким составом ( огромный булыжник в огород , нет ,в окно Газизова ) и с такой игрой ,надо благодарить Господа Бога ! В команде играют только Зобнин,Айртон ,Максименко ,да Жиго с Джикией . Ларсон ,Понсе ,Кокорин ,Бакаев ,Маслов, Умяров и пенсионер Мозес ,видимо ,с футболом решили завязать !!! Уже начинаешь сомневаться в таланте Тедеско . Если и с мёртвым Тамбовом так будет ,то .....До Карреры ему ...рать да ....рать !!! Доэкономились ,блин !
mihaluch
mihaluch
сегодня в 22:09
Выиграли что называется на классе.
beefs
beefs
сегодня в 22:05
пандемия, наверное, не дает...
brauning.86
brauning.86
сегодня в 22:03
Зимой заявку по позициям Федуну на стол
А так он обвинит во всем Тебя
Собственно как и всегда((((((((
112910415
112910415
сегодня в 21:53
кто бы спорил
Беспределов
Беспределов
сегодня в 21:47
надо заканчивать с беспределом уже
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 21:46
Доминико, к тебе по-прежнему много вопросов. Ни кого не развиваем, выезжаем на багаже
STVA 1
STVA 1
сегодня в 21:42
Просто надо забивать
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 21:42
Давно это заметили
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100