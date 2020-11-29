Деспотович: «Сейчас болит уже другая нога, но я безумно счастлив»

Нападающий «Рубина» поделился эмоциями после победы в матче 16-го тура РПЛ с ЦСКА (1:0).

Бывает такое, что долго не играешь, потом выходишь на поле и забиваешь. Я последний месяц много старался, чтобы вернуться в команду. Была травма, потом начал тренироваться, потом опять травма. Очень много тренировался в зале, вчера только первый раз вышел на поле, сегодня забил, и, слава богу, этот гол принёс нам победу. Я безумно счастлив. Сейчас болит уже другая нога, но буду надеяться, что всё будет хорошо.