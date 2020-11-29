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Деспотович: «Сейчас болит уже другая нога, но я безумно счастлив»

сегодня, 21:13
РубинЛоготип футбольный клуб Рубин (Казань)1 : 0Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Нападающий «Рубина» Джордже Деспотович поделился эмоциями после победы в матче 16-го тура РПЛ с ЦСКА (1:0).

Бывает такое, что долго не играешь, потом выходишь на поле и забиваешь. Я последний месяц много старался, чтобы вернуться в команду. Была травма, потом начал тренироваться, потом опять травма. Очень много тренировался в зале, вчера только первый раз вышел на поле, сегодня забил, и, слава богу, этот гол принёс нам победу. Я безумно счастлив. Сейчас болит уже другая нога, но буду надеяться, что всё будет хорошо.

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Все комментарии
makkie
makkie
сегодня в 21:56, ред.
Тем более )))
Возвращаться не захотел
mangox23
mangox23 ответ makkie (раскрыть)
сегодня в 21:40
Макаров вообщето наш воспитанник
makkie
makkie
сегодня в 21:36
Забавно, что забивали игроки, которые могли перейти к коням в разное время.
Макаров в первом круге, Деспот - во втором)
Молодцы!
Cat01
Cat01
сегодня в 21:33
Вышел и забил молодец!
David Young
David Young
сегодня в 21:32
Молодец Деспотович - много трудился, и теперь пожинает плоды, весьма хорошо играя за Рубин, и помогая клубу добиваться положительных результатов.
VAN ARM
VAN ARM ответ David Young (раскрыть)
сегодня в 21:29
успеха и удачи.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 21:19
молодец! желаю тебе успеха!! а за сегодня бумеранга)))
beefs
beefs
сегодня в 21:14
завтра узнаешь что с ногой...
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