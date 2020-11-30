Ареоля: «Я потерял место в составе ПСЖ из-за Буффона»

Голкипер «Фулхэма» заявил, что вратарь «Ювентуса» разрушил его карьеру в ПСЖ . Француз являлся основным вратарём парижан, однако с приходом Буффона (2018-2019) ему пришлось сражаться за своё место в составе.

В год чемпионата мира я провёл полный сезон в основе ПСЖ . Я хотел продолжать играть за этот клуб, ведь я являюсь воспитанником ПСЖ .

Однако пришел Буффон. Честно говоря, я любил его до смерти, потому что он один из моих кумиров. Но правда в том, что после его прихода я перестал получать то количество игрового времени, на которое рассчитывал.