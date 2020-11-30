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Ареоля: «Я потерял место в составе ПСЖ из-за Буффона»

сегодня, 14:03

Голкипер «Фулхэма» Альфонс Ареоля заявил, что вратарь «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон разрушил его карьеру в ПСЖ. Француз являлся основным вратарём парижан, однако с приходом Буффона (2018-2019) ему пришлось сражаться за своё место в составе.

В год чемпионата мира я провёл полный сезон в основе ПСЖ. Я хотел продолжать играть за этот клуб, ведь я являюсь воспитанником ПСЖ.

Однако пришел Буффон. Честно говоря, я любил его до смерти, потому что он один из моих кумиров. Но правда в том, что после его прихода я перестал получать то количество игрового времени, на которое рассчитывал.

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Все комментарии
Juve14
Juve14
сегодня в 16:13
Буффон же не виноват что ты слабый вратарь который в 25 лет не может выиграть конкуренцию у 40 летнего ветерана
sv_1969
sv_1969
сегодня в 15:13
Это спорт!И только можешь винить себя!
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 15:08
могу пожелать только поход в лес)) за славным грибом отсосиновиком)))))))
beefs
beefs
сегодня в 14:06
что поделаешь - конкуренция...
shlomo
shlomo
сегодня в 14:04
Мне тоже не понятен был этот переход
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