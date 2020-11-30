Руис — о разгроме «Ромы»: «Хорошая победа, очень важная для нас»

Полузащитник «Наполи» прокомментировал победу над «Ромой» в матче 9-го тура Серии А.

Хорошая победа, очень важная для нас. Было непросто, потому что мы сражались против сильной команды, но я считаю, что мы отлично справились.

На прошлой неделе мы хорошо поработали, выслушали тренера, он рассказал нам много чего полезного.

Мы понимаем, что всегда нужно оставаться сосредоточенными, потому что иногда мы совершаем ошибки. Мы играем две-три игры на хорошем уровне, а потом бывает неудачный матч.