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Руис — о разгроме «Ромы»: «Хорошая победа, очень важная для нас»

сегодня, 13:10
НаполиЛоготип футбольный клуб Наполи (Неаполь)4 : 0Логотип футбольный клуб Рома (Рим)РомаМатч завершен

Полузащитник «Наполи» Фабиан Руис прокомментировал победу над «Ромой» в матче 9-го тура Серии А.

Хорошая победа, очень важная для нас. Было непросто, потому что мы сражались против сильной команды, но я считаю, что мы отлично справились.

На прошлой неделе мы хорошо поработали, выслушали тренера, он рассказал нам много чего полезного.

Мы понимаем, что всегда нужно оставаться сосредоточенными, потому что иногда мы совершаем ошибки. Мы играем две-три игры на хорошем уровне, а потом бывает неудачный матч.

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Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 13:33
У Ромы был неудачный день.
shlomo
shlomo
сегодня в 13:12
Да уж....совсем неприличный счет...
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