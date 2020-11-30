Сабатини: «Дибала — проблема для „Ювентуса“ больше, чем Конте для „Интера“»

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сегодня, 13:30

Журналист Mediaset Сандро Сабатини считает, что «Ювентусу» стоит избавиться от форварда .

Пауло Дибала — проблема для «Ювентуса» больше, чем Конте для «Интера». И если Джузеппе Маротта [генеральный директор «Интера»] может помочь «Ювентусу», он заберет Дибалу в «Интер», когда закончится его контракт.

Напомним, что «Ювентус» оформил трансфер Дибалы именно при Маротте, когда Джузеппе занимал должность генерального директора туринского клуба (2010-2018).

Ранее сообщалось, что Дибала может присоединиться к «Атлетико».