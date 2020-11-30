ГлавнаяНовости

Сабатини: «Дибала — проблема для „Ювентуса“ больше, чем Конте для „Интера“»

сегодня, 13:30

Журналист Mediaset Сандро Сабатини считает, что «Ювентусу» стоит избавиться от форварда Пауло Дибалы.

Пауло Дибала — проблема для «Ювентуса» больше, чем Конте для «Интера». И если Джузеппе Маротта [генеральный директор «Интера»] может помочь «Ювентусу», он заберет Дибалу в «Интер», когда закончится его контракт.

Напомним, что «Ювентус» оформил трансфер Дибалы именно при Маротте, когда Джузеппе занимал должность генерального директора туринского клуба (2010-2018).

Ранее сообщалось, что Дибала может присоединиться к «Атлетико».

Все новости
Зеедорф: «Депай усилил бы „Барселону“»
Сегодня, 16:20 Комментарии0
Барнс: «„Ливерпуль“ сделал правильно, подписав Жоту, а не Вернера»
Сегодня, 15:43 Комментарии3
Феррара: «Марадона был антигероем»
Сегодня, 14:14 Комментарии4
Ареоля: «Я потерял место в составе ПСЖ из-за Буффона»
Сегодня, 14:03 Комментарии5
Лэмпард считает «Тоттенхэм» претендентом на титул в АПЛ
Сегодня, 13:21 Комментарии2
Руис — о разгроме «Ромы»: «Хорошая победа, очень важная для нас»
Сегодня, 13:10 Комментарии2
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Juve14
Juve14
сегодня в 16:19
Маротта вроде толковый человек, привозил в Юве добротных игроков по позициям, за деньги и даже многих бесплатно, и строилась сильная команда, после его ухода начали набирать то что никому не нужно
particular
particular
сегодня в 13:45, ред.
Боссам Юве и Интера надо прислушаться к мнению журналиста, как наиболее компетентного в проблемах и их решении..:)
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 13:32
Сильный игрок только мешает.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100