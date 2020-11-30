Клопп: «Жота понравился мне с первой же игры в АПЛ»

Главный тренер «Ливерпуля» высоко отозвался об игровых качествах форварда .

Честно говоря, Жота понравился мне с первой же игры в АПЛ , которую я увидел с его участием в составе «Вулверхэмптона». Он, очевидно, понятия не имел об этом, но для меня всегда было ясно, что если у нас будет возможность подписать его, мы сделаем это.

Мне понравилась его дисциплина, креативность и желание борьбы. Он обладает великолепными навыками, поэтому я получил много хороших отзывов о его игры, прежде чем мы оформили трансфер.