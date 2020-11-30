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Клопп: «Жота понравился мне с первой же игры в АПЛ»

сегодня, 13:05

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высоко отозвался об игровых качествах форварда Диого Жоты.

Честно говоря, Жота понравился мне с первой же игры в АПЛ, которую я увидел с его участием в составе «Вулверхэмптона». Он, очевидно, понятия не имел об этом, но для меня всегда было ясно, что если у нас будет возможность подписать его, мы сделаем это.

Мне понравилась его дисциплина, креативность и желание борьбы. Он обладает великолепными навыками, поэтому я получил много хороших отзывов о его игры, прежде чем мы оформили трансфер.

Ранее Клопп заявил, что Жота отлично вписался в состав «Ливерпуля».

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shlifen
shlifen ответ DXTK (раскрыть)
сегодня в 16:05, ред.
Сорян, я не болею за какой-то конкретный клуб (скорее за грамотный менеджмент), НО С КАКИХ ПОР топ-клубы ОБЯЗАНЫ отыскивать "игроков за бесценок" и превращать их в топовых??
Для этого есть клубы попроще, которые на этом делают хорошие деньги (разве Мане и Ван Дейк не были рекордными продажами для Саута?) - и судя по всему, они довольны этой своей ролью =))
Но даже так, если Клопп не умеет находить игроков для своей команды, то почему Салах стоит сейчас раза в три дороже чем обошёлся при переходе из Ромы?? Как там с Робертсоном стоящим теперь в 10 раз дороже?? Кто нашёл для Фирмино роль Л9?? Как насчёт молодых вроде Трента и Кертис-Джонса?? Да даже Шакири и Ориги сыграли свою важную роль в ЛЧ и победе в АПЛ =)
Ты всё никак не поймёшь что топ-клубы могут позволить себе ПОКУПАТЬ ГОТОВЫХ ЗВЁЗД =) А клубы середняки делают свои, не малые кстати, деньги благодаря таким вот топам =)
Те же Вулвз просто проект Мендеша по раскрутке и перепродаже своих клиентов в клубы посерьёзнее - если ты этого не понимаешь, то какой ты ей богу "эксперт"?? =))))

Должен ли Зидан "вошкаться" с Родриго/Винисиусом и прочими, или должен обеспечивать результат?? Должен ли Клопп искать игроков во второй немецкой Бундеслиге, или он должен прокачивать уже подготовленных игроков и давать результат уже сейчас?? Купил Ливер Жоту? - хорошо, я вот, до трансфера, не верил что Жота заиграет, но тебе то явно было всё ясно сразу (как и Клоппу) =)))

Только лишь потому что какой-то клуб или тренер не соответствует твоим ожиданиям или претензиям - ещё не значит что он поступает не правильно =))) Нужен будет ещё игрок из Вулвз/Лестера/Саута/Виллы - не сомневайся его купят и в Ливер, и в МЮ и в МС и в Челси и т.д. - если для тебя это "невыносимо", можешь прекращать смотреть футбол =)))
DXTK
DXTK
сегодня в 13:17
щас фаны Ливера нам расскажут что Клопп расркыл Жоту для АПЛ и сделал его лидером Ливера, нашел где-то в середняках португалии и вывел в люди как Мане и Ван Дейка............

PS что мы опять поняли Клопп для ливера не умеет отыскивать игроков, а умеет только обирать чужие команды...... То Саутгемптон весь разобрал, теперь вот видно за Вулверхэмптон возметься ведь волки.....даже без Жоты арсенал дергают. надо еще кого-нибудт у них забрать........
shlomo
shlomo
сегодня в 13:10
Ну если Юрген так говорит, значит так оно и сеть...
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