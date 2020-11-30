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Рой Кин: «Игроки „Тоттенхэма“ недостаточно хороши для победы в АПЛ»

сегодня, 11:54

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Рой Кин поделился мнением о чемпионских амбициях «Тоттенхэма».

Моуриньо уже становился чемпионом, у него потрясающий послужной список. Но я не думаю, что игроки «Тоттенхэма» достаточно хороши для победы в АПЛ. У них есть Моуриньо и Кейн, но этого не хватит. Они могут провести очень хороший сезон, но это не значит, что они будут бороться за титул. «Манчестер Сити» сильнее.

Ранее Рой Кин поделился мнением о нынешнем состоянии лондонского «Арсенала».

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Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал
сегодня в 12:28
"У них есть Моуриньо и Кейн."

Казаха забыл.
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 12:01, ред.
Рановато рассуждать о чемпионстве. Где-то в январе-феврале уже будет видно кто реально претендует на апл, а кто только на топ-4
beefs
beefs
сегодня в 11:59
состав составом, а желание и настойчивость другое...
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 11:56
Чемпионом будет Ливерпуль
STVA 1
STVA 1
сегодня в 11:56
У Лестера тоже были средние
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