Рой Кин: «Игроки „Тоттенхэма“ недостаточно хороши для победы в АПЛ»

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» поделился мнением о чемпионских амбициях «Тоттенхэма».

Моуриньо уже становился чемпионом, у него потрясающий послужной список. Но я не думаю, что игроки «Тоттенхэма» достаточно хороши для победы в АПЛ . У них есть Моуриньо и Кейн, но этого не хватит. Они могут провести очень хороший сезон, но это не значит, что они будут бороться за титул. «Манчестер Сити» сильнее.