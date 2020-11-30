Каскарино: «Нынешний „Тоттенхэм“ напоминает мне „Интер“ Моуриньо»

Бывший нападающий «Челси» сравнил игру «Тоттенхэма» под руководством с выступлениями «Интера» в 2010 году, когда португальский специалист сумел выиграть Лигу чемпионов с итальянской командой. Вчера «шпоры» сыграли вничью с «Челси» (0:0), оставшись на первом месте в таблице АПЛ .

И «Челси», и «Тоттенхэм» имели шансы забить, но приоритетом для обеих команд было не проиграть. Регилон отлично играл в защите. «Шпоры» великолепно оборонялись, помогали друг другу и лишали «Челси» свободного пространства.

Это напомнило мне, как миланский «Интер» Моуриньо защищался на пути к победе в Лиге чемпионов в 2010 году. В «Тоттенхэме» у Моуриньо больше игроков, подходящих под его философию футбола, чем было в «Манчестер Юнайтед».