ГлавнаяНовости

Каскарино: «Нынешний „Тоттенхэм“ напоминает мне „Интер“ Моуриньо»

сегодня, 11:59
ЧелсиЛоготип футбольный клуб Челси (Лондон)0 : 0Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)ТоттенхэмМатч завершен

Бывший нападающий «Челси» Тони Каскарино сравнил игру «Тоттенхэма» под руководством Жозе Моуриньо с выступлениями «Интера» в 2010 году, когда португальский специалист сумел выиграть Лигу чемпионов с итальянской командой. Вчера «шпоры» сыграли вничью с «Челси» (0:0), оставшись на первом месте в таблице АПЛ.

И «Челси», и «Тоттенхэм» имели шансы забить, но приоритетом для обеих команд было не проиграть. Регилон отлично играл в защите. «Шпоры» великолепно оборонялись, помогали друг другу и лишали «Челси» свободного пространства.

Это напомнило мне, как миланский «Интер» Моуриньо защищался на пути к победе в Лиге чемпионов в 2010 году. В «Тоттенхэме» у Моуриньо больше игроков, подходящих под его философию футбола, чем было в «Манчестер Юнайтед».

Все новости
Рой Кин: «Игроки „Тоттенхэма“ недостаточно хороши для победы в АПЛ»
Сегодня, 11:54 Комментарии4
Бруну Фернандеш: «Кавани обладает великолепным голевым чутьем»
Сегодня, 11:47 Комментарии3
Бергоми: «„Милан“ — лучшая команда Италии в данный момент»
Сегодня, 11:31 Комментарии1
Жезус: «Иногда я пропускал школу, чтобы посмотреть футбольные матчи»
Сегодня, 10:39 Комментарии1
Инсинье — о победе: «Надеюсь, что это станет нашей отправной точкой»
Сегодня, 10:21 Комментарии3
Рой Кин: «Многие игроки „Арсенала“ недостаточно хороши»
Сегодня, 09:16 Комментарии5
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
shlomo
shlomo
сегодня в 12:09
Да уж...Маур топ тренер и тактика у него одинаковая...
Mangur
Mangur
сегодня в 12:08
Железная логика
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 12:03
Вчера скучная игра была, моур такие любит)
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100