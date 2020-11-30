Лэмпард считает «Тоттенхэм» претендентом на титул в АПЛ

Главный тренер «Челси» прокомментировал ничейный результат матча 10-го тура АПЛ с «Тоттенхэмом».

Слова Моуриньо о том, что «Тоттенхэм» не борется за титул? Это его видение со стороны. Мне кажется, что они являются одними из лидеров.

Если нас считают претендентами на титул, то они будут нашими соперниками в борьбе. Если у вас есть Кейн и Сон в команде, то нужно бороться за титул.

«Тоттенхэм» вложил большие деньги в команду, Бэйл сидит на скамейке, есть Алли. Это сильная команда, несмотря на то, что там говорит Жозе Моуриньо.