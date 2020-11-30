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Лэмпард считает «Тоттенхэм» претендентом на титул в АПЛ

сегодня, 13:21
ЧелсиЛоготип футбольный клуб Челси (Лондон)0 : 0Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)ТоттенхэмМатч завершен

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард прокомментировал ничейный результат матча 10-го тура АПЛ с «Тоттенхэмом».

Слова Моуриньо о том, что «Тоттенхэм» не борется за титул? Это его видение со стороны. Мне кажется, что они являются одними из лидеров.

Если нас считают претендентами на титул, то они будут нашими соперниками в борьбе. Если у вас есть Кейн и Сон в команде, то нужно бороться за титул.

«Тоттенхэм» вложил большие деньги в команду, Бэйл сидит на скамейке, есть Алли. Это сильная команда, несмотря на то, что там говорит Жозе Моуриньо.

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drug01
drug01
сегодня в 13:29
Время покажет кто лучше!
beefs
beefs
сегодня в 13:25
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