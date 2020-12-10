Ярмоленко: «Сейчас клубы платили бы за Шевченко от 100 до 150 млн евро»

Нападающий «Вест Хэма» занимает второе место в списке украинцев по самой большой общей стоимости трансферов (45 млн евро), уступая только бывшему футболисту «Милана» (68 млн евро), который сейчас возглавляет национальную сборную Украины. Ярмоленко ответил на вопрос журналистов о том, имеет ли для него какое-то значение тот факт, что он является вторым украинцем в истории по данному показателю.

Если честно я никогда об этом не задумывался. Для меня это не играет роли на каком я месте: втором или третьем. Самое главное для меня — это выходить на поле и показывать свою лучшую игру, чтобы меня оценивали фанаты и руководство как футболиста, а не по этим ценам.

К тому же, как я считаю, тяжело делать такие сравнения. Сейчас уже другое время. Если бы Шевченко играл сегодня, за него бы скорее всего клубы получили от 100 до 150 миллионов евро.