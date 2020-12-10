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Ярмоленко: «Сейчас клубы платили бы за Шевченко от 100 до 150 млн евро»

вчера, 22:33

Нападающий «Вест Хэма» Андрей Ярмоленко занимает второе место в списке украинцев по самой большой общей стоимости трансферов (45 млн евро), уступая только бывшему футболисту «Милана» Андрею Шевченко (68 млн евро), который сейчас возглавляет национальную сборную Украины. Ярмоленко ответил на вопрос журналистов о том, имеет ли для него какое-то значение тот факт, что он является вторым украинцем в истории по данному показателю.

Если честно я никогда об этом не задумывался. Для меня это не играет роли на каком я месте: втором или третьем. Самое главное для меня — это выходить на поле и показывать свою лучшую игру, чтобы меня оценивали фанаты и руководство как футболиста, а не по этим ценам.

К тому же, как я считаю, тяжело делать такие сравнения. Сейчас уже другое время. Если бы Шевченко играл сегодня, за него бы скорее всего клубы получили от 100 до 150 миллионов евро.

Напомним, что слухи связывают Ярмоленко с уходом из «Вест Хэма».

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Все комментарии
vastudio
vastudio
сегодня в 00:25
Так и есть,Шева тогда феерил.
Futurista
Futurista
вчера в 22:48
"Я вчера видел раков по пять рублей.
Но больших, Но по пять рублей...
Правда, большие...
но по пять рублей...
но очень большие...
хотя и по пять...
но очень большие...
правда, и по пять рублей...
но зато большие...
хотя по пять, но большие...
а сегодня были по три,
но маленькие, но по три...
но маленькие...
зато по три..." (С)
Cat01
Cat01
вчера в 22:45
Раньше были цены другие
mihaluch
mihaluch
вчера в 22:36
Что поделаешь инфляция.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 22:35
Что теперь говорить...
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