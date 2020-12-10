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Лэмпард: «Анчелотти оказал на меня сильное влияние»

вчера, 19:54
ЭвертонЛоготип футбольный клуб Эвертон (Ливерпуль)-:-Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)ЧелсиЗавтра в 23:00 Не начался

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард поделился воспоминаниями о работе под руководством наставника «Эвертона» Карло Анчелотти перед матчем 12-го тура АПЛ. Анчелотти возглавлял «Челси» с 2009 по 2011 год, а Лэмпард был одним из ключевых игроков в команде итальянского специалиста.

Анчелотти оказал на меня сильное влияние. Он является одним из лучших тренеров, под руководством которых я работал. Он добился успеха во многих клубах. Это отличный тренер и великолепный человек. Я всегда жду возможности увидеть его и поговорить с ним.

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Все комментарии
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 21:12
Присоединяюсь к Фрэнку, у него есть чему поучиться
ДСА
ДСА
вчера в 20:38
Пока у Лэмпарда получается.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 20:30
Похвалил и обыграл...
beefs
beefs
вчера в 20:01
приятно когда хорошо отзываются...
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