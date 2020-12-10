Лэмпард: «Анчелотти оказал на меня сильное влияние»

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард поделился воспоминаниями о работе под руководством наставника «Эвертона» Карло Анчелотти перед матчем 12-го тура АПЛ. Анчелотти возглавлял «Челси» с 2009 по 2011 год, а Лэмпард был одним из ключевых игроков в команде итальянского специалиста.
Анчелотти оказал на меня сильное влияние. Он является одним из лучших тренеров, под руководством которых я работал. Он добился успеха во многих клубах. Это отличный тренер и великолепный человек. Я всегда жду возможности увидеть его и поговорить с ним.