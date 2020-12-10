Лэмпард: «Анчелотти оказал на меня сильное влияние»

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вчера, 19:54

Главный тренер «Челси» поделился воспоминаниями о работе под руководством наставника «Эвертона» перед матчем 12-го тура АПЛ . Анчелотти возглавлял «Челси» с 2009 по 2011 год, а Лэмпард был одним из ключевых игроков в команде итальянского специалиста.