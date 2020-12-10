ГлавнаяНовости

Ван Перси: «Я предлагал Венгеру подписать Кьеллини в „Арсенал“»

вчера, 19:05

Бывший нападающий «Арсенала» Робин ван Перси рассказал, что предлагал экс-наставнику «канониров» Арсену Венгеру подписать защитника «Ювентуса» Джорджо Кьеллини.

В какой-то момент я почувствовал, что должен сказать Венгеру, что можно улучшить, чтобы «Арсенал» стал чемпионом. Я предложил ему подписать Кьеллини. Я играл против него несколько раз, он прирождённый победитель.

Вам нужны такие победители, убийцы на поле, я думал, мы должны подписать его. Мы были очень хороши в атаке и забивали много голов, но вратарь и защита — это основа всей команды.

Напомним, что сейчас ван Перси работает тренером нападающих в «Фейеноорде».

Все новости
Браун: «„Манчестер Юнайтед“ может выиграть АПЛ в этом сезоне»
Сегодня, 00:09 Комментарии7
Ярмоленко: «Сейчас клубы платили бы за Шевченко от 100 до 150 млн евро»
Вчера, 22:33 Комментарии5
Ковач: «„Марсель“ — одна из лучших команд во Франции»
Вчера, 20:32 Комментарии4
Лэмпард: «Анчелотти оказал на меня сильное влияние»
Вчера, 19:54 Комментарии4
Тайсон: «Время играть в финале Лиги Европы»
Вчера, 19:21 Комментарии9
Ярошик: «ЦСКА нужно попрощаться с Лигой Европы как большая команда»
Вчера, 19:13 Комментарии24
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 19:32
Да были времена а теперь мгновения
Литейный 4
Литейный 4
вчера в 19:06
При Арсене Арсенал был грозным клубом в АПЛ. Гыгыгы
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100