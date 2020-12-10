Ван Перси: «Я предлагал Венгеру подписать Кьеллини в „Арсенал“»

Бывший нападающий «Арсенала» Робин ван Перси рассказал, что предлагал экс-наставнику «канониров» Арсену Венгеру подписать защитника «Ювентуса» Джорджо Кьеллини.
В какой-то момент я почувствовал, что должен сказать Венгеру, что можно улучшить, чтобы «Арсенал» стал чемпионом. Я предложил ему подписать Кьеллини. Я играл против него несколько раз, он прирождённый победитель.
Вам нужны такие победители, убийцы на поле, я думал, мы должны подписать его. Мы были очень хороши в атаке и забивали много голов, но вратарь и защита — это основа всей команды.
Напомним, что сейчас ван Перси работает тренером нападающих в «Фейеноорде».