«Стыдно, что в нашем футболе это происходит». Беленов о судействе Казарцева

Голкипер «Уфы» на своей странице в инстаграме подверг критике судейство Василия Казарцева в матче 18-го тура РПЛ с «Ротором» (0:1).

Вроде бы вратарь в зелёной майке. Зачем смотреть VAR , если ты даже не видишь там очевидного?! Парень играет рукой. Это пенальти и вторая желтая карточка при счете 0:0. Мне очень стыдно, что в нашем футболе происходит такое. Усилия футболистов и персонала, спонсоров и болельщиков можно смыть в унитаз одним решением?