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«Стыдно, что в нашем футболе это происходит». Беленов о судействе Казарцева

сегодня, 18:07
РоторЛоготип футбольный клуб Ротор (Волгоград)1 : 0Логотип футбольный клуб УфаУфаМатч завершен

Голкипер «Уфы» Александр Беленов на своей странице в инстаграме подверг критике судейство Василия Казарцева в матче 18-го тура РПЛ с «Ротором» (0:1).

Вроде бы вратарь в зелёной майке. Зачем смотреть VAR, если ты даже не видишь там очевидного?! Парень играет рукой. Это пенальти и вторая желтая карточка при счете 0:0. Мне очень стыдно, что в нашем футболе происходит такое. Усилия футболистов и персонала, спонсоров и болельщиков можно смыть в унитаз одним решением?

«Уфа» обратится в ЭСК по вопросу судейства в матче с «Ротором».

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Все комментарии
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 18:57
Пока в футболе есть федун и миллер такой позор будет нас преследовать.
beefs
beefs
сегодня в 18:47
а кому то совсем не стыдно...
ДСА
ДСА
сегодня в 18:29
Кому-то этот судьишка нужен
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 18:26
Давно никому ничего не стыдно.

...а Ханчарэнка должен быть уволен.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 18:21
Мама похоже уже не поможет Васи.
джувифейл
джувифейл
сегодня в 18:19
добрый день, посмотрите на инфу в профиле

https://soccer.ru/users/unichtozhitel-bombyashchego
Vasya Oblomov
Vasya Oblomov
сегодня в 18:17
Что же они так к этому пеналю привязались .. по игре забить сами то не смогли
УЕСКА
УЕСКА
сегодня в 18:16
С Варом даже больше ошибок стало. Что ни матч то судейский скандал.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 18:08
Судье ни хрена не стыдно
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