Боярский — о смерти Гафта: «Этот проклятый год еще не кончился»

Народный артист РФ , болельщик «Зенита» Михаил Боярский прокомментировал новость о смерти знаменитого актера и поэта Валентина Гафта.

Кошмарное известие. Я беспокоюсь, уже боюсь трубку снимать. Так много плохих новостей. Печально, что уходят такие великие мастодонты, как Жванецкий, Джигарханян, Плотников, Гафт. И еще нас ожидает много потерь. Этот проклятый год еще не кончился. Все мы смертны, но очень много обрушилось в последнее время, это тяжело переносится и зрителями, и партнерами.