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Боярский — о смерти Гафта: «Этот проклятый год еще не кончился»

сегодня, 13:18

Народный артист РФ, болельщик «Зенита» Михаил Боярский прокомментировал новость о смерти знаменитого актера и поэта Валентина Гафта.

Кошмарное известие. Я беспокоюсь, уже боюсь трубку снимать. Так много плохих новостей. Печально, что уходят такие великие мастодонты, как Жванецкий, Джигарханян, Плотников, Гафт. И еще нас ожидает много потерь. Этот проклятый год еще не кончился. Все мы смертны, но очень много обрушилось в последнее время, это тяжело переносится и зрителями, и партнерами.

Ранее стало известно, что «Спартак» просит организовать минуту молчания в память о Гафте.

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Все комментарии
Ruslan3132
Ruslan3132
сегодня в 16:17
в этом Проклятом году умирают не только известные персоны...
Ravshan878
Ravshan878 ответ КЭТиК (раскрыть)
сегодня в 16:06
Не говори.Кто то рождается а кто то уходит.Вечная память.
Klaus-S
Klaus-S
сегодня в 15:12
Жаль.. Гафт это конечно глыба.. Прекрасный был актёр.
Пересматриваю иногда советские фильмы, когда настроение хреновое.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 15:11
этот человек заслуживает большего чем минута молчания в одной игре.
Futurista
Futurista
сегодня в 14:23
Вечная память Валентину Иосифовичу....великий актер...
Миша не каркай...поживешь еще...
Project Pandora
Project Pandora
сегодня в 14:23
"Этот проклятый год ещё не кончился ..." Можно подумать, что люди умирают только в этом году. Гафт был крутым актёром, каких в России уже не делают и не сделают. Кинематограф, как и футбол в этой стране, давно умер. Видимо по-этому новость на сайте.
Леха Малышев
Леха Малышев
сегодня в 13:51
А где здесь футбол?
feris1
feris1
сегодня в 13:37
Таких актёров старой советской школы уже не делают,а жаль.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 13:23
Гафт - это великий актер!!!
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 13:23
Хороший актер, ещё долго его будут помнить.
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