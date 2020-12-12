Боярский — о смерти Гафта: «Этот проклятый год еще не кончился»

Народный артист РФ, болельщик «Зенита» Михаил Боярский прокомментировал новость о смерти знаменитого актера и поэта Валентина Гафта.
Кошмарное известие. Я беспокоюсь, уже боюсь трубку снимать. Так много плохих новостей. Печально, что уходят такие великие мастодонты, как Жванецкий, Джигарханян, Плотников, Гафт. И еще нас ожидает много потерь. Этот проклятый год еще не кончился. Все мы смертны, но очень много обрушилось в последнее время, это тяжело переносится и зрителями, и партнерами.
Ранее стало известно, что «Спартак» просит организовать минуту молчания в память о Гафте.
Пересматриваю иногда советские фильмы, когда настроение хреновое.
Пересматриваю иногда советские фильмы, когда настроение хреновое.
Миша не каркай...поживешь еще...
Миша не каркай...поживешь еще...