Уткин считает, что Акинфеева можно вернуть в сборную России

Футбольный журналист и блогер Василий Уткин прокомментировал возможное возвращение голкипера ЦСКА в состав сборной России.

ЦСКА поехал в Загреб без нескольких ведущих игроков – Влашич и другие. Что разумно. При этом в Загреб полетел Акинфеев. А что, второго вратаря нельзя было поставить? Наверное, нет. А что, Акинфееву приятно получить три? Наверное, нет. На старости-то лет.

Исходя из этого, из поездки Акинфеева на не совсем нужную клубу игру, о чем клуб недвусмысленно сообщил выходными для ведущих игроков, полагаю, у сборной отличные шансы уломать Аки поехать на Евро. Он не играет за сборную, чтобы проводить больше времени с семьей. Но игра в Загребе сигнализирует – не всегда.

Он хочет играть все матчи. Хочет играть. И едет на матч, где ему ничего почетного не светит. Не мазохист же. Хочет играть. Уговаривайте. Шансов много.