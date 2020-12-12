Уткин считает, что Акинфеева можно вернуть в сборную России

Футбольный журналист и блогер Василий Уткин прокомментировал возможное возвращение голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева в состав сборной России.
ЦСКА поехал в Загреб без нескольких ведущих игроков – Влашич и другие. Что разумно. При этом в Загреб полетел Акинфеев. А что, второго вратаря нельзя было поставить? Наверное, нет. А что, Акинфееву приятно получить три? Наверное, нет. На старости-то лет.
Исходя из этого, из поездки Акинфеева на не совсем нужную клубу игру, о чем клуб недвусмысленно сообщил выходными для ведущих игроков, полагаю, у сборной отличные шансы уломать Аки поехать на Евро. Он не играет за сборную, чтобы проводить больше времени с семьей. Но игра в Загребе сигнализирует – не всегда.
Он хочет играть все матчи. Хочет играть. И едет на матч, где ему ничего почетного не светит. Не мазохист же. Хочет играть. Уговаривайте. Шансов много.
...а Ханчарэнка должен быть уволен.
...а Ханчарэнка должен быть уволен.
Не ожидал от Уткина
Не ожидал от Уткина