ГлавнаяНовости

Уткин считает, что Акинфеева можно вернуть в сборную России

сегодня, 15:41

Футбольный журналист и блогер Василий Уткин прокомментировал возможное возвращение голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева в состав сборной России.

ЦСКА поехал в Загреб без нескольких ведущих игроков – Влашич и другие. Что разумно. При этом в Загреб полетел Акинфеев. А что, второго вратаря нельзя было поставить? Наверное, нет. А что, Акинфееву приятно получить три? Наверное, нет. На старости-то лет.

Исходя из этого, из поездки Акинфеева на не совсем нужную клубу игру, о чем клуб недвусмысленно сообщил выходными для ведущих игроков, полагаю, у сборной отличные шансы уломать Аки поехать на Евро. Он не играет за сборную, чтобы проводить больше времени с семьей. Но игра в Загребе сигнализирует – не всегда.

Он хочет играть все матчи. Хочет играть. И едет на матч, где ему ничего почетного не светит. Не мазохист же. Хочет играть. Уговаривайте. Шансов много.

Все новости
Тедеско: «В перерыве мне сказали, что это не моя страна и я могу ехать»
Сегодня, 19:06 Комментарии8
Федотов о победе над «Спартаком»: «Здорово, но не хватает объема движений»
Сегодня, 19:00 Комментарии5
«Стыдно, что в нашем футболе это происходит». Беленов о судействе Казарцева
Сегодня, 18:07 Комментарии9
Шайбеков: «Кого Казарцев должен „прибить“, чтобы у него отобрали свисток?»
Сегодня, 17:09 Комментарии16
Рахимов: «Эмоций много, но в таких матчах обычно решает один эпизод»
Сегодня, 16:43 Комментарии7
Хацкевич: «Спорный момент? Есть ВАР: решение принимает судья»
Сегодня, 16:26 Комментарии11
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
сегодня в 17:32
Нечего Игорю делать в сборной, хватит и игры за ЦСКА, пусть Гильермы разные отрабатывают на радость чабану.
112910415
112910415
сегодня в 17:21
почему бы нет
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 16:57
Утя до такой степени ненавидит Гильерма,что готов рассматривать перспективы Акинфеева в сборной,кеоторого доселе ненавидел не менее,чем русо-бразильца.Утяткин "бьёт по площадям",чтобы не выпасть из роли острословца.

...а Ханчарэнка должен быть уволен.
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 16:28
На него можно понадеяться
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Qatar Airways (раскрыть)
сегодня в 16:10
А Тихонов, аленичева забыл, а тренером без вариантов Романцева, хуже не будет
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 16:08
В этот плохой и отвратительный год надо вонючую утку запустить в духовку.
Qatar Airways
Qatar Airways
сегодня в 16:08
Я считаю, что в сборную России можно вернуть Онопко, Ананко, Чугайнова, Булатова, Веретенникова, Каряку и Овчинникова на ворота. Хуже точно не будет.
Ganymed1
Ganymed1
сегодня в 16:07
Кого интересует мнение этого хряка
Саша Белов
Саша Белов
сегодня в 16:03
Классный подкол
Не ожидал от Уткина
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 16:01
с чего ты селезень взял что он этого хочет))))
Caniggia
Caniggia
сегодня в 15:58
На фига он нужен? У нас нет молодых вратарей?
Ekkimukk
Ekkimukk ответ neukomm (раскрыть)
сегодня в 15:47
Исправлено. Спасибо
гном хочет ЛЧ но ЛЧ не хочет
гном хочет ЛЧ но ЛЧ не хочет
сегодня в 15:47
Акинфеева можно вернуться в сборную, насяльника
neukomm
neukomm
сегодня в 15:44
Перечитайте заголовок
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 15:43
И ежу понятно что к ЧЕ надо вернуть....
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100