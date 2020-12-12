Шайбеков: «Кого Казарцев должен „прибить“, чтобы у него отобрали свисток?»

Генеральный директор «Уфы» Ринат Шайбеков подверг критике судейство в матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ротором» (0:1).
Другого варианта нет и быть не может – у нас сегодня украли победу. Хозяевам не дали пенальти с последующим удалением Микелтадзе. Казарцев начудил в матче «Спартак» — «Сочи», чуть-чуть отдохнул и теперь начудил у нас. Какое максимальное наказание ему грозит, месяц отдыха? А весной можно дальше продолжить.
Второй тур подряд на наших матчах арбитры смотрят VAR и принимают решение не в нашу пользу, хотя вся страна видит обратное. К слову VAR — это дорогое удовольствие, зачем тратить деньги, если все решает человек со свистком. «Спартак» возмущался, теперь «Уфа». Назовите сами команду, которую Казарцев должен «прибить», чтобы у него наконец-то отобрали свиток. Хотя очки нам это не вернёт.
Ранее стало известно, что «Уфа» обратится в ЭСК по вопросу судейства в матче с «Ротором».
VAR оплатил, а на главного арбитра не хватило что ли? Сам виноват.
VAR оплатил, а на главного арбитра не хватило что ли? Сам виноват.
...а Ханчарэнка должен быть уволен.
...а Ханчарэнка должен быть уволен.