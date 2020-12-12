Шайбеков: «Кого Казарцев должен „прибить“, чтобы у него отобрали свисток?»

Генеральный директор «Уфы» Ринат Шайбеков подверг критике судейство в матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ротором» (0:1).

Другого варианта нет и быть не может – у нас сегодня украли победу. Хозяевам не дали пенальти с последующим удалением Микелтадзе. Казарцев начудил в матче «Спартак» — «Сочи», чуть-чуть отдохнул и теперь начудил у нас. Какое максимальное наказание ему грозит, месяц отдыха? А весной можно дальше продолжить.