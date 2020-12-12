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Шайбеков: «Кого Казарцев должен „прибить“, чтобы у него отобрали свисток?»

сегодня, 17:09
РоторЛоготип футбольный клуб Ротор (Волгоград)1 : 0Логотип футбольный клуб УфаУфаМатч завершен

Генеральный директор «Уфы» Ринат Шайбеков подверг критике судейство в матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ротором» (0:1).

Другого варианта нет и быть не может – у нас сегодня украли победу. Хозяевам не дали пенальти с последующим удалением Микелтадзе. Казарцев начудил в матче «Спартак» — «Сочи», чуть-чуть отдохнул и теперь начудил у нас. Какое максимальное наказание ему грозит, месяц отдыха? А весной можно дальше продолжить.

Второй тур подряд на наших матчах арбитры смотрят VAR и принимают решение не в нашу пользу, хотя вся страна видит обратное. К слову VAR — это дорогое удовольствие, зачем тратить деньги, если все решает человек со свистком. «Спартак» возмущался, теперь «Уфа». Назовите сами команду, которую Казарцев должен «прибить», чтобы у него наконец-то отобрали свиток. Хотя очки нам это не вернёт.

Ранее стало известно, что «Уфа» обратится в ЭСК по вопросу судейства в матче с «Ротором».

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Все комментарии
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 17:50
При вязкой монотонной игре от обороны представителей нижней таблицы РПЛ предвзятая ошибка судьи может непосредственно повлиять на исход встречи и превращает арбитра в настоящего вершителя судеб и главного распорядителя матча.
Бубнин
Бубнин
сегодня в 17:46
"VAR — это дорогое удовольствие, зачем тратить деньги, если все решает человек со свистком."
VAR оплатил, а на главного арбитра не хватило что ли? Сам виноват.
773sergeytank
773sergeytank ответ джувифейл (раскрыть)
сегодня в 17:36
До Скомины ему всё равно далеко.
beefs
beefs
сегодня в 17:36
на сцену выходят новые лица...
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
сегодня в 17:35
На кол его.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 17:30
У каждого "художника" свое видение ситуации.
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 17:30
Тут дело пахнет нечистоплотностью судьи.
джувифейл
джувифейл
сегодня в 17:29
надеюсь,Казарцев рассудит один из матчей Юве в ЛЧ,а то Мариани и Иратти не сыграют
Литейный 4
Литейный 4
сегодня в 17:24
Надо отлучать судей от харчевни Федуна. Гыгыгы
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 17:23
помимо отнять хотелось бы действий с использованием свистка по сценарию немецкого кино)))
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 17:22
И этот не знает??? "Зенит".

...а Ханчарэнка должен быть уволен.
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 17:21
Нейтральная для меня игра но в том эпизоде игрок Ротора сыграл как вратарь и очевиднее не бывает, одним словом результат на совести казарцева.
Али Самаркандский
Али Самаркандский
сегодня в 17:19
Битва двух неизвестных из подвала.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 17:18
Федун подключил фарм на борьбу с обидчиками. Иначе зачем бы вспоминался матч первого тура? А ведь Уфа раньше не имела больших претензий к судейству...
mangox23
mangox23
сегодня в 17:11
Ну вот снова жалобы
ФорвардЪ
ФорвардЪ
сегодня в 17:10
Объективного судейства никогда не будет.
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