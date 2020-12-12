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Хацкевич: «Спорный момент? Есть ВАР: решение принимает судья»

сегодня, 16:26
РоторЛоготип футбольный клуб Ротор (Волгоград)1 : 0Логотип футбольный клуб УфаУфаМатч завершен

Главный тренер «Ротора» Александр Хацкевич прокомментировал победу над «Уфой» в матче 18-го тура РПЛ.

Первый тайм у нас не получился. Бежали за мячом, не играли вперед. Микелтадзе где-то цеплялся за мячи, где-то фолы зарабатывал. И отрабатывал в обороне.

Спорный момент в нашей штрафной? Повтора не видел. Со скамейки момента видно не было. Есть ВАР, есть столько глаз: решение принимает судья.

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Все комментарии
ошалевший
ошалевший
сегодня в 17:22
ну раз судья,что за нытьё было после спартака? это мне сочинского федотова напомнило,тоже на судью ссылаются когда всё в их пользу,в роторе мне импонирует только название и настольгия,больше там ничего не осталось от того ротора
ermak6848
ermak6848
сегодня в 17:16
на финише перед зимними каникулами не скажешь , что фк "РОТОР" - слабая команда
С ПОБЕДОЙ " РОТОР "!!!
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 17:04
Хитёр :Не был,не был,не был,не был,не имел,не состоял! Прям-таки генерал из "Федота-стрельца..."!

...а Ханчарэнка должен быть уволен.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 16:52
все видят только одним глазом и только то что удобно)))
shlomo
shlomo
сегодня в 16:38
Начинается.....думаю не последний косяк в туре..печально, что обсуждаем не игру а опять судейство....
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 16:37
Выиграли, значит нормально отсудил, гы-гы...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 16:36
Нужен вар вара,и всё будет тип топ!
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
сегодня в 16:33
Если тебя засудили при ВАРе, то ВАР необъективен и куплен,... но если тебе ВАР помог, то все вопросы к ВАР.
Когда же тренеры поймут, что такими высказываниями опускают сами себя.
Cat01
Cat01
сегодня в 16:31
Судья, решение принял свое
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 16:29
Ясно, что вся вина на судье.
mangox23
mangox23
сегодня в 16:27, ред.
Надо доверять ВАР
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