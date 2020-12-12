Хацкевич: «Спорный момент? Есть ВАР: решение принимает судья»

Главный тренер «Ротора» Александр Хацкевич прокомментировал победу над «Уфой» в матче 18-го тура РПЛ.
Первый тайм у нас не получился. Бежали за мячом, не играли вперед. Микелтадзе где-то цеплялся за мячи, где-то фолы зарабатывал. И отрабатывал в обороне.
Спорный момент в нашей штрафной? Повтора не видел. Со скамейки момента видно не было. Есть ВАР, есть столько глаз: решение принимает судья.
С ПОБЕДОЙ " РОТОР "!!!
С ПОБЕДОЙ " РОТОР "!!!
...а Ханчарэнка должен быть уволен.
...а Ханчарэнка должен быть уволен.
Когда же тренеры поймут, что такими высказываниями опускают сами себя.
Когда же тренеры поймут, что такими высказываниями опускают сами себя.