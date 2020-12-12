Хацкевич: «Спорный момент? Есть ВАР: решение принимает судья»

Главный тренер «Ротора» прокомментировал победу над «Уфой» в матче 18-го тура РПЛ .

Первый тайм у нас не получился. Бежали за мячом, не играли вперед. Микелтадзе где-то цеплялся за мячи, где-то фолы зарабатывал. И отрабатывал в обороне.

Спорный момент в нашей штрафной? Повтора не видел. Со скамейки момента видно не было. Есть ВАР, есть столько глаз: решение принимает судья.