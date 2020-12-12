Дуглас Сантос: «Не считаю выступление „Зенита“ в Лиге чемпионов провалом»

Защитник «Зенита» Дуглас Сантос оценил выступление питерского клуба в Лиге чемпионов в нынешнем сезоне.
В первом домашнем матче с «Брюгге» мы абсолютно точно могли сыграть либо вничью, либо выиграть. Реально было взять три очка на «Газпром Арене» и с «Лацио». Не будь этого условного «бы», сейчас мы с вами обсуждали бы совершенно другие вопросы. Поэтому я совершенно точно не назову всё это провалом. Однако очевидно, что сыграй мы чуть иначе, набери очки, потерянные дома, место в группе было бы иным.
Прекрасно понимаем, что это было не лучшее выступление в ЛЧ, не то, на которое рассчитывали болельщики. Но мы должны принять этот результат как урок, чтобы в следующий раз достичь гораздо большего.
Даже из поражения можно извлечь что-то положительное, потому что оно помогает тебе стать более сильным в последующих играх, ведь ты должен еще лучше работать и исправлять допущенные ошибки. И таким образом становиться лучше.
А как кричали после жеребьёвки что группа проходная надо выходить с первого места
А как кричали после жеребьёвки что группа проходная надо выходить с первого места
З - закономерность!
З - закономерность!
В самом деле: зачем? Футболисты питерского “Зенита”, как правило, не могли удачно сыграть в Лиге чемпионов и более “дешёвым” составом. Бесславно закончилась лигочемпионская история у “Зенита” и в сезоне-2014/15 – “Зенита” куда более “дорогого”.
В самом деле: зачем? Футболисты питерского “Зенита”, как правило, не могли удачно сыграть в Лиге чемпионов и более “дешёвым” составом. Бесславно закончилась лигочемпионская история у “Зенита” и в сезоне-2014/15 – “Зенита” куда более “дорогого”.
С такими выводами из уроков они никак в следующий класс не перейдут...
С такими выводами из уроков они никак в следующий класс не перейдут...
Ну это если речь об одной игре. Вас 5 раз ушатали, сильнее вы не стали. Лошадь - это вообще нонсенс. Лудогрец ее нагибал в прошлом году, в этом все **** кому не лень, силенок тоже не прибавилось
Ну это если речь об одной игре. Вас 5 раз ушатали, сильнее вы не стали. Лошадь - это вообще нонсенс. Лудогрец ее нагибал в прошлом году, в этом все **** кому не лень, силенок тоже не прибавилось