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Дуглас Сантос: «Не считаю выступление „Зенита“ в Лиге чемпионов провалом»

сегодня, 12:39

Защитник «Зенита» Дуглас Сантос оценил выступление питерского клуба в Лиге чемпионов в нынешнем сезоне.

В первом домашнем матче с «Брюгге» мы абсолютно точно могли сыграть либо вничью, либо выиграть. Реально было взять три очка на «Газпром Арене» и с «Лацио». Не будь этого условного «бы», сейчас мы с вами обсуждали бы совершенно другие вопросы. Поэтому я совершенно точно не назову всё это провалом. Однако очевидно, что сыграй мы чуть иначе, набери очки, потерянные дома, место в группе было бы иным.

Прекрасно понимаем, что это было не лучшее выступление в ЛЧ, не то, на которое рассчитывали болельщики. Но мы должны принять этот результат как урок, чтобы в следующий раз достичь гораздо большего.

Даже из поражения можно извлечь что-то положительное, потому что оно помогает тебе стать более сильным в последующих играх, ведь ты должен еще лучше работать и исправлять допущенные ошибки. И таким образом становиться лучше.

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Все комментарии
А чемпион то не настоящий
А чемпион то не настоящий
сегодня в 13:57
Ну если последнее место это нормально,тогда не провал)))))))
Oplot
Oplot
сегодня в 13:46
Полностью согласен с Дугласом Сантосом!Зенит показывал очень современный и атакующий футбол,чем то напомнил молодую Боруссию Юргена Клоппа!Соперники в целом побаивались питерцев.Бесконечная игра в атаку,быстрый комбинационный футбол,гордость нашего футбола!Соперникам везло очень,плюс 2 пенальти были липовые,не списываем ситуацию с таравмами и перелетами+сборная.Команда отыграла достойно очень.По игре Зенит заслуживал как минимум четверть финала Лиги Чемпионов а то и полуфинала!!!!!
Литейный 4
Литейный 4 ответ eleven LC (раскрыть)
сегодня в 13:42
У Спартака бюджет немногим меньше, а их даже на пушечный выстрел не допустили до евротурниров. Гыгыгы
sv_1969
sv_1969 ответ Литейный 4 (раскрыть)
сегодня в 13:39
Вы вне конкуренции)))ГЫ-ГЫ_ГЫ
STVA 1
STVA 1 ответ eleven LC (раскрыть)
сегодня в 13:37
На каждом углу визжали!
eleven LC
eleven LC
сегодня в 13:34
С бюджетом в 200 миллионов евро взять одно очко в группе это провал и позор!
А как кричали после жеребьёвки что группа проходная надо выходить с первого места
санек002
санек002
сегодня в 13:32
конечно не считать провалом!вы сохранили очко!!
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 13:31
так вам наверное премию нужно дать и отпуска за счёт газпрома)))))))))))))))
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 13:31
Сыграли как смогли,чуть не подфартило!
Evgeny Moreman
Evgeny Moreman
сегодня в 13:30
Если это не провал ,то пусть будет блестящим успехом
55psb66
55psb66
сегодня в 13:29
прав Дуглас, выход быков в евровесну это прорыв в рпл
DXTK
DXTK
сегодня в 13:27
я тоже не считаю выступление Зенита в ЛЧ провалом,........ я считаю это позором............
ДСА
ДСА
сегодня в 13:23
Выступили хуже всех в стране.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 13:23
    drug01
    drug01
    сегодня в 13:21
    У каждого свое мнение может быть....
    makkie
    makkie
    сегодня в 13:09
    Второй год кряду не могут выйти из простой группы, где нет ни одного гранда.
    З - закономерность!
    Aris
    Aris
    сегодня в 13:07
    А они вот так и играют! В уме ... или ...или! Но больше сливают! Таких немедленно на выход ..... Только продавать!
    STVA 1
    STVA 1
    сегодня в 13:07
    Слова настоящего ГАСТАРБАЙТЕРА)))))))
    4RT
    4RT
    сегодня в 13:01
    Вы ещё долго будете учиться на своих ошибках с таким подходом 😁
    RomzesRZN
    RomzesRZN
    сегодня в 13:01
    Никто не считает! Зенит и так прыгнул выше головы и взял очко у третьего состава середняка Италии! А ваш капитан это очко ещё и продемонстрировал на камеру!
    viv
    viv
    сегодня в 12:58
    Так никто и не считает , что это провал. Это натуральный позор. Вспоминается затёртая уже фраза из рекламы: “Если нет разницы, зачем платить больше?”
    В самом деле: зачем? Футболисты питерского “Зенита”, как правило, не могли удачно сыграть в Лиге чемпионов и более “дешёвым” составом. Бесславно закончилась лигочемпионская история у “Зенита” и в сезоне-2014/15 – “Зенита” куда более “дорогого”.
    Caniggia
    Caniggia
    сегодня в 12:56
    Ну конечно, это не провал. Это грандиозный успех! Отстояли и спасли с Лацио своё очко!
    Федор Паршунин
    Федор Паршунин
    сегодня в 12:55
    По поводу его "бы" можно ответить только поговоркой нашего Владимира Ясно солнышко "Если бы у бабушки были колокольчики, он был бы дедушкой". Перестановок никаких не сделано, никто ответственности не понес, все говорят только о пандемии, короткой скамейки и утомительных перелетах бизнес-классом. "Зенит" обозначал себя флагманом отечественного футбола, с него и спрос больше. Если это успех, то и навоз - это конфетка.
    95 shirvani 95
    95 shirvani 95
    сегодня в 12:55
    А что это тогда?
    shlomo
    shlomo
    сегодня в 12:52
    Эх, Эх.....отмучились все, кто сопереживал этому унылому зрелищу....перед еврокампанией в Питере посмеивались над спартаковскими 1:18 (разницей мячей) в ЛЧ-2002, а сами получили те же цифры – только по набранным очкам, одно из 18-ти..... безвольный Зенит запомнится напоследок таким же домашним поражением от Боруссии.....и это не позор?????.....и еще..... по прошествии 18 матчей тяжело выделить хотя бы одного игрока наших команд, о котором можно было сказать: как круто он сыграл в ЛЧ-2020.....таких поводов не дал никто (и это, пожалуй, самый печальный евро-итог для нашего футбола).....
    particular
    particular
    сегодня в 12:51
    Чувствуется, что город революций наделил приезжего бразика способностью изъяснятся языком лозунгов и плакатов... Осталось привить ему революционную нетерпимость... А то всё про какие-то уроки и исправление ошибок лопочет...
    С такими выводами из уроков они никак в следующий класс не перейдут...
    Sanches65
    Sanches65
    сегодня в 12:51
    Согласен с Сантосом, для зенита это отличный результат.
    youtomee
    youtomee
    сегодня в 12:50
      Qatar Airways
      Qatar Airways
      сегодня в 12:50
      - Вы ещё не знаете, что такое провал, - добавил Дуглас, - В следующем году не наберём ни одного очка, посрамим всех, называющих нынешнюю кампанию провальной.
      Мяучело
      Мяучело
      сегодня в 12:45
      самый слабый клуб в лч. вилкова туда не завезли. гыгыгы
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