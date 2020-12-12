МЮ выиграл три дерби из четырёх. Но сегодня Гвардиола может уволить Сульшера

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вчера, 13:30

Проверим чемпионские амбиции клубов из Манчестера.

«Манчестер Сити» ожидаемо вышел в плей-офф Лиги чемпионов, а «Манчестер Юнайтед» в решающем матче проиграл «Лейпцигу» и вылетел в Лигу Европы. Разговоры о замене Сульшера закономерно участились.

Возможно, талантливый Нагельсманн бросил бы «Лейпциг» и побежал тренировать МЮ , будь у клуба сильный менеджмент. А пока у руля Вудворд, то странная работа команды Сульшера будет оправдываться чем угодно, кроме отсутствия класса у тренера. Но тут есть подвох.

Оле-Гуннар умеет разрушать игру соперников, которым закрытый вариант МЮ неудобен. И, как знаете, команда Гвардиолы – именно такая. Но раз Сульшер заявил о чемпионских амбициях, а «Сити» по умолчанию – фаворит АПЛ , то сравним их показатели в сезоне, где богачи на 7-м и 8-м местах, имея матчи в запасе.

Результаты в дерби

Начинаем с пункта, за который будет цепляться Сульшер. Норвежец понимает, что противоречивая работа в МЮ не сделала его наставником с хорошей репутацией. Если уволят, то вряд ли найдет работу того же порядка. Поэтому будет давить на аргумент «команда у нас молодая». И вспоминать результаты дерби с «Манчестер Сити» как один из аргументов своей силы. Гвардиола расслабился, у него 14 осечек по сумме ничьих и поражений за год.

Результат: победа «Юнайтед».

Атакующие данные

Непривычно видеть «Сити» на 7-м месте по суммарному качеству моментов в АПЛ . И не сказать, что непривычно видеть «Юнайтед» на 11-й строчке. Даже забавно, что у команды Гвардиолы реализация хуже – МЮ забил на два мяча больше. Причем важно, что команда Сульшера лидирует по голам после контратак. По количеству ударов МС ожидаемо первый, но вот уже по ударам в створ команды практически равны. По пасам под удары и финтам разница минимальная. Невероятно, но факт – в АПЛ атака Сульшера не хуже, а даже чуточку лучше.

Результат: победа «Юнайтед».

Параметры защиты

Встречаются бедовые команды по результатам десяти туров АПЛ , поэтому не удивляйтесь, что клубы из пятерки самых богатых на планете оказываются ниже «Астон Виллы» или наравне с «Брайтоном» по разным показателям. Такой сезон. Но «Манчестер Сити» не подпускает к своим воротам в последнее время – не удивительно, что защитник Диаш стал игроком месяца. А вот у МЮ остаются проблемы. Гвардиола пропустил 5 из 11 мячей в матче с «Лестером», а у МЮ даже без учета погрома от «шпор» нестабильная оборона. «Сити» защищается грамотнее.

Результат: победа «Сити».

Форма лидеров

Важнейший пункт именно для этого дерби, ведь Де Брюйне и Бруну Фернандеш могут изменить счет самостоятельно. Пока болельщики АПЛ голосовали за Жоту как лучшего игрока ноября, официальный приз отдали Бруну Фернандешу – 4 матча, 4 гола, и не все с пенальти. А у Де Брюйне с конца октября 9 ассистов за клуб в чемпионате и ЛЧ . Кевин в шикарной форме, специально отдыхал перед дерби. Оба игрока в хорошей форме, пусть рассудит дерби.

Результат: ничья.

Подвиги вратарей

Знаем, с кем имеем дело. Оборона МЮ такая, что «Лейпциг» загнал ее дважды к 13-й минуте матча, тройка в центре не помогла. Хотя и «Манчестер Сити» навел порядок у своих ворот недавно, и для дерби могут сделать исключение. Поэтому концентрация на том, кто готов стать героем, Эдерсон или Де Хеа? Давид – первый номер Сульшера, хотя есть Хендерсон, но доля сэйвов у испанца запредельно плохая – 53.8 %. Такими темпами каждый второй удар в створ будет голом, на его фоне средние 70.8 % Эдерсона кажутся чем-то космическим.

Результат: победа «Сити».

Тактика и стратегия

Не ищем, кто лучше в этом пункте, а кто сложнее для оппонента. Почему Сульшер, хотя МЮ – команда из Лиги Европы, а МС – из Лиги чемпионов, выигрывал у Гвардиолы? Успех со счетом 2:0 в начале года завоевали, когда сыграли «3-4-1-2» с Матичем и Фредом в центре поля, без Погба, который и сейчас выпадает из игры, ведь явно хочет сменить клуб. МЮ важно быть агрессивным. А вот если после «Лейпцига» хозяева будут уставшими, то Гвардиола разнесет тактику Сульшера в щепки со своими «4-2-3-1». Но накануне дерби у «Юнайтед» пока преимущество – неудобный для соседей соперник.

Результат: победа «Юнайтед».

Свежие результаты

Футбол при счете 3:0, который показал МЮ в Германии, не может быть оправданием вылета. Матч проиграли, счет ничего не менял. И если «Манчестер Сити» будет таким же свежим, как их бывший игрок Анхелиньо, то у Сульшера нет шансов. Просто потому, что Жезус, Марез, Стерлинг и Де Брюйне сильнее, чем оборона Де Хеа. Но как раз неудача в ЛЧ выводит на особенность МЮ – привыкли к реваншам сегодня за то, что было позавчера. После поражения от «Арсенала» выдали 4 победы в АПЛ . Вот только у МС 4 победы в 5 последних матчах, а у «Юнайтед» дома ужасная игра – 1 победа в АПЛ , поражение от ПСЖ . Гвардиола сделал выводы после матча с Моуриньо, а Сульшер чаще нестабилен в работе. Старт матча в Лейпциге – доказательство.

Результат: победа «Сити».

Общий счет. «Юнайтед» — «Сити» — 4:4

А кто фаворит для вас? Это сильные команды в смешанных чувствах, но тем интереснее очный матч. Если «Манчестер Сити» разнесет «Манчестер Юнайтед» на «Олд Траффорд» так, как это сделал «Тоттенхэм», то с учетом вылета в Лигу Европы получите комбо – Сульшера могут отправиться в отставку. Не сказать, что подготовили адекватную замену, но и терпеть перепады формы, словно речь о «Спартаке» самых нестабильных лет, в «Юнайтед» не желают.

Гвардиола размажет неудобного соперника в своем стиле – Сульшер уйдет из «Манчестер Юнайтед». Но ничья, минимальная победа хозяев или спокойный успех гостей могут не сказаться на будущем ни одной команды, ни другой. «Манчестер Сити» перестали бояться в АПЛ – вот их ключевая проблема, отсюда 5 осечек в 10 турах. Если еще и в дерби начать стабильно проигрывать, то чемпионство не светит.

Кто сегодня возьмет три очка – получит моральный задел для реальной борьбы. А вот ничья скорее докажет, что в этот раз оба клуба из футбольного города Манчестер не готовы покорять АПЛ . Смотрим ведь не только на счет, а и на качество. По нему ребята Гвардиолы вроде бы лучше, а посмотришь их матчи с «Тоттенхэмом» или «Порту» — уже не кажется, что всё гладко. Кучерявые у богачей сезоны, неудачи вперемешку с сериями побед в АПЛ , и на кону определяющие очки.