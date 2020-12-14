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Ионов: «Попав в „Краснодар“, ощутил, что я в большом клубе»

сегодня, 12:18

Полузащитник Алексей Ионов прокомментировал свой переход из «Ростова» в «Краснодар».

Мне здесь всё нравится. Команда, руководство, стадион, болельщики, база… можно долго перечислять. Попав в «Краснодар», ощутил, что я в большом клубе с амбициозными задачами. И отношение к футболистам здесь тоже супер.

Конечно, у меня был отчасти свой режим – пока команда выступала в Лиге чемпионов, я тренировался сам по себе. Но до конца года нам предстоят только матчи Премьер-Лиги. Пройду зимние сборы вместе с «быками» и к весеннему отрезку сезона подойду как часть единого целого.

Почему именно «Краснодар»? Как только я узнал, что есть конкретное предложение со стороны «быков», дал согласие. Переговоры прошли быстро. Благодарен руководству «Краснодара» и «Ростова» за то, что все вопросы были решены в короткие сроки.

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Все комментарии
Али Самаркандский
Али Самаркандский ответ 25процентный клоун (раскрыть)
сегодня в 14:35
Всю эту "Топость" европа показала. Умение работать с судьями, сутяжничество у первой тройки есть не спорю. Нулевые топы.
africatranzit
africatranzit ответ 25процентный клоун (раскрыть)
сегодня в 14:31, ред.
Я уверен, за Краснодаром будущее! Алексею удачи! Дай бог что бы его игра раскрылась в полной мере.
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Али Самаркандский (раскрыть)
сегодня в 13:36
Глянь в турнирную таблицу, там топы в первой тройке
Али Самаркандский
Али Самаркандский
сегодня в 12:58
Краснодар стал топом в Российском футболе
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 12:57
Побегал по клубам , может и этот не последний???
Caniggia
Caniggia
сегодня в 12:52
Зачем вообще Краснодару понадобился этот стареющий пешеход?
112910415
112910415
сегодня в 12:50
не худо бы мобилизовать резервы и ресурсы
berda2003
berda2003
сегодня в 12:48
"плечевая" говорила то же самое: "... поменяв "Колхиду" на "КАМАЗ" ощутила, что я в большой кабине."
mihaluch
mihaluch
сегодня в 12:36
Большой разницы между клубами нет разве только Краснодар стабильней финансово.
drug01
drug01
сегодня в 12:31
Игры то нет видно не в клубе дело
STVA 1
STVA 1
сегодня в 12:23
Ещё играть надо хорошо и будет все норм)
-CaНиTaр_Лeсa-_5
-CaНиTaр_Лeсa-_5
сегодня в 12:22
Удачи Лёха в новом клубе
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