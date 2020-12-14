Ионов: «Попав в „Краснодар“, ощутил, что я в большом клубе»

Полузащитник прокомментировал свой переход из «Ростова» в «Краснодар».

Мне здесь всё нравится. Команда, руководство, стадион, болельщики, база… можно долго перечислять. Попав в «Краснодар», ощутил, что я в большом клубе с амбициозными задачами. И отношение к футболистам здесь тоже супер.

Конечно, у меня был отчасти свой режим – пока команда выступала в Лиге чемпионов, я тренировался сам по себе. Но до конца года нам предстоят только матчи Премьер-Лиги. Пройду зимние сборы вместе с «быками» и к весеннему отрезку сезона подойду как часть единого целого.

Почему именно «Краснодар»? Как только я узнал, что есть конкретное предложение со стороны «быков», дал согласие. Переговоры прошли быстро. Благодарен руководству «Краснодара» и «Ростова» за то, что все вопросы были решены в короткие сроки.