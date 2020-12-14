Пономарев — о Березуцком в ЦСКА: «Не, ну какой там Вася?!»

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев прокомментировал слухи, что может занять пост главного тренера армейцев.

Ну, наверное, пора уже кардинальные меры принимать. Ганчаренко все-таки уже работает в ЦСКА несколько лет, но результаты все хуже и хуже, а смена тренера дает какие-то позитивные результаты. Может, этот тренер по-другому расставит игроков на поле, может, он по-другому будет смотреть на этих футболистов.