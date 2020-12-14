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Пономарев — о Березуцком в ЦСКА: «Не, ну какой там Вася?!»

сегодня, 09:26

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев прокомментировал слухи, что Василий Березуцкий может занять пост главного тренера армейцев.

Ну, наверное, пора уже кардинальные меры принимать. Ганчаренко все-таки уже работает в ЦСКА несколько лет, но результаты все хуже и хуже, а смена тренера дает какие-то позитивные результаты. Может, этот тренер по-другому расставит игроков на поле, может, он по-другому будет смотреть на этих футболистов.

Березуцкий? Не, ну какой там Вася?! Это Семак вписался в «Зенит», но у клуба денег-то сколько! Они кого хотят видеть, того и покупают. Поэтому и команда у них на коне. Что касается ЦСКА, то у нас только Влашич и Акинфеев соответствуют европейскому уровню, а все остальные — с ними и в высшем дивизионе играть нельзя.

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Все комментарии
Futurista
Futurista ответ oFANATo (раскрыть)
сегодня в 12:26
Сопляков в хоккее не держат...
oFANATo
oFANATo
сегодня в 11:47
Михалыч говорят уйдет из ПФК ЦСКА в ПХК ЦСКА, первый трансфер туда будет Обляков.))
112910415
112910415
сегодня в 11:44
время Василия не пришло ещё, опыта мало
Faustello
Faustello
сегодня в 11:38
Однажды утром возле базы Рубина начнут крутится подозрительные почтальоны, а потом что-нибудь пропадет, например главный тренер!)))
Faustello
Faustello
сегодня в 11:35, ред.
Вася тренил ведь нельзя же не тренить!)))
Ген Геныч
Ген Геныч
сегодня в 11:03
Стряхая пепел на штаны,
Сидят и дышат пацаны,
Когда заходит разговор про Васю,
Перед Васей все равны.
Когда негодный элемент точил
Во злобе инструмент,
Ты отличался героизмом, Вася,
Не сочти за комплимент.

Земля дрожит от мощности такой,
Вот так он бьёт рукой наш Вася,
И никуда не убежит негодник никакой,
Ах, как он бьёт ногой наш Вася,
И в нашем городе покой.

Он никогда в сторонке не стоит,
Когда затронут мирный быт,
И бьётся против геноцида Вася,
И против Васи геноцид.
Кто победит, идёт двадцатый век,
На звездных войнах человек,

Но всё спокойно, если мирный Вася
Контролирует разбег.

Земля горит от мощности такой,
Вот так он бьёт рукой наш Вася,
И никуда не улетит негодник никакой,
Ах, как он бьёт ногой наш Вася,
И в мирном космосе покой.

Земля горит от мощности такой,
Вот так он бьёт рукой наш Вася,
И никуда не улетит негодник никакой,
Ах, как он бьёт ногой наш Вася,
И в мирном космосе покой.

Вот так он бьёт рукой наш Вася,
Ах, как он бьёт ногой наш Вася,
И в мирном космосе покой.
И в мирном космосе покой.
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 10:56
На фоне Вити и Вася главный тренер,хотя наиболее очевидный вариант "форс-мажора"-Овчинников.

...а Ханчарэнка должен быть уволен.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 10:43
Ладно, Игнашевич, постарше Берёзы будет, подольше поиграл. Так и то начал с пердива, набирался опыта, исправлял ошибки. Вася побыл в помощниках у Слуцкого, и сразу же РПЛ? Да не какая -нить Уфа или Тамбов ,а сразу большой клуб? Лично мне не верится.
А если и произойдёт, будет серьёзной ошибкой руководства...
oFANATo
oFANATo
сегодня в 10:25
Лучшим вариантом если все таки решат нового тренера будет возвращение Слуцкого.
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Futurista (раскрыть)
сегодня в 10:13
Семак вписал зенит в историю зашкваров и прописал на последнем месте с брюгами и резервами
Futurista
Futurista
сегодня в 10:11
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 10:07
Да хоть бы и Вася. Витя явно не прислушивается к помощникам. Это стало ясно , когда он на Родину отдохнуть уехал. Босс сразу состав перетасовал. Вернул в основу Кучаева, Щенникова, ввел в основу Марадишвили. А любимчиков Вити : Карпова, Васина, Набабкина посадил на лавку.....и команда заиграла сразу. Витя же по возвращении не стал менять победный состав и дела пошли получше. Теперь вот опять консерватор наш захандрил, игра пропала в одночасье, как обрезало. А Витя все сыплет дежурными отмазками, про реализацию, ошибки.....Если у тебя лавочник Шкурин забил столько же сколько незаменимый Чалов - это же о чем то говорит???
В общем заплутал Витюша в своих же изысканиях, сильно заплутал. Пора указать ему тропинку из "леса", которая ведет к дому. Там он четырежды лучший, вот пусть там и блещет!!!
Всем здоровья.
Futurista
Futurista
сегодня в 10:06
"Это Семак вписался в «Зенит»,...Поэтому и команда у них на коне. "...не убавить...не прибавить)...
Project Pandora
Project Pandora
сегодня в 10:05
Сейчас ветерана отлучат от конюшни ))
Legend 6
Legend 6
сегодня в 09:53
Давайте Васю. Хоть поржём как кони
oFANATo
oFANATo
сегодня в 09:44
Слухи про Березуцкого...и не более того.
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 09:43
Найдём нормального тренера, Слуцкого вернём.
cska1948
cska1948
сегодня в 09:35
Да не поставят В.Березуцкого даже И.О. гл. тренера! Скорее Босса, чем Васю.
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