Пономарев — о Березуцком в ЦСКА: «Не, ну какой там Вася?!»

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев прокомментировал слухи, что Василий Березуцкий может занять пост главного тренера армейцев.
Ну, наверное, пора уже кардинальные меры принимать. Ганчаренко все-таки уже работает в ЦСКА несколько лет, но результаты все хуже и хуже, а смена тренера дает какие-то позитивные результаты. Может, этот тренер по-другому расставит игроков на поле, может, он по-другому будет смотреть на этих футболистов.
Березуцкий? Не, ну какой там Вася?! Это Семак вписался в «Зенит», но у клуба денег-то сколько! Они кого хотят видеть, того и покупают. Поэтому и команда у них на коне. Что касается ЦСКА, то у нас только Влашич и Акинфеев соответствуют европейскому уровню, а все остальные — с ними и в высшем дивизионе играть нельзя.
https://youtu.be/plxOWWUBwlw
Сидят и дышат пацаны,
Когда заходит разговор про Васю,
Перед Васей все равны.
Когда негодный элемент точил
Во злобе инструмент,
Ты отличался героизмом, Вася,
Не сочти за комплимент.
Земля дрожит от мощности такой,
Вот так он бьёт рукой наш Вася,
И никуда не убежит негодник никакой,
Ах, как он бьёт ногой наш Вася,
И в нашем городе покой.
Он никогда в сторонке не стоит,
Когда затронут мирный быт,
И бьётся против геноцида Вася,
И против Васи геноцид.
Кто победит, идёт двадцатый век,
На звездных войнах человек,
Но всё спокойно, если мирный Вася
Контролирует разбег.
Земля горит от мощности такой,
Вот так он бьёт рукой наш Вася,
И никуда не улетит негодник никакой,
Ах, как он бьёт ногой наш Вася,
И в мирном космосе покой.
Земля горит от мощности такой,
Вот так он бьёт рукой наш Вася,
И никуда не улетит негодник никакой,
Ах, как он бьёт ногой наш Вася,
И в мирном космосе покой.
Вот так он бьёт рукой наш Вася,
Ах, как он бьёт ногой наш Вася,
И в мирном космосе покой.
И в мирном космосе покой.
Сидят и дышат пацаны,
Когда заходит разговор про Васю,
Перед Васей все равны.
Когда негодный элемент точил
Во злобе инструмент,
Ты отличался героизмом, Вася,
Не сочти за комплимент.
Земля дрожит от мощности такой,
Вот так он бьёт рукой наш Вася,
И никуда не убежит негодник никакой,
Ах, как он бьёт ногой наш Вася,
И в нашем городе покой.
Он никогда в сторонке не стоит,
Когда затронут мирный быт,
И бьётся против геноцида Вася,
И против Васи геноцид.
Кто победит, идёт двадцатый век,
На звездных войнах человек,
Но всё спокойно, если мирный Вася
Контролирует разбег.
Земля горит от мощности такой,
Вот так он бьёт рукой наш Вася,
И никуда не улетит негодник никакой,
Ах, как он бьёт ногой наш Вася,
И в мирном космосе покой.
Земля горит от мощности такой,
Вот так он бьёт рукой наш Вася,
И никуда не улетит негодник никакой,
Ах, как он бьёт ногой наш Вася,
И в мирном космосе покой.
Вот так он бьёт рукой наш Вася,
Ах, как он бьёт ногой наш Вася,
И в мирном космосе покой.
И в мирном космосе покой.
...а Ханчарэнка должен быть уволен.
...а Ханчарэнка должен быть уволен.
А если и произойдёт, будет серьёзной ошибкой руководства...
А если и произойдёт, будет серьёзной ошибкой руководства...
В общем заплутал Витюша в своих же изысканиях, сильно заплутал. Пора указать ему тропинку из "леса", которая ведет к дому. Там он четырежды лучший, вот пусть там и блещет!!!
Всем здоровья.
В общем заплутал Витюша в своих же изысканиях, сильно заплутал. Пора указать ему тропинку из "леса", которая ведет к дому. Там он четырежды лучший, вот пусть там и блещет!!!
Всем здоровья.