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Худяков подтвердил, что Первушин может перейти в другой клуб

сегодня, 10:13

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков прокомментировал слухи, что главный тренер команды Сергей Первушин может возглавить другой клуб.

Пока нам надо доиграть эту часть чемпионата. У нас остается одна игра. И все мысли сейчас о подготовке к матчу с «Уралом». Но интерес к нашему главному тренеру действительно есть. Считаю, это закономерно. Сейчас уже можно говорить, что Сергей Александрович состоялся как тренер уровня РПЛ. Он хорошо проявил себя и в прошлом сезоне, когда оставил «Тамбов» в РПЛ и решил задачу, стоявшую перед командой, и сейчас тоже подтверждает свою репутацию.

Все в курсе ситуации в нашем клубе, последние месяцы тренерский штаб работает в сложнейших, тяжелейших условиях. Однако во всех матчах команда борется, показывает характер и качественный футбол. Против «Спартака» и «Рубина» играли смешанным составом, где было несколько футболистов из молодежки. Например, Дима Меренчуков из нашей молодежки — это центральный нападающий. Против «Спартака» и «Рубина» он играл правого защитника и смотрелся очень прилично, сделал голевую передачу. «Спартак» 80 минут по большому счету ничего не мог сделать с нами. С «Рубином» вчера по содержанию была абсолютно ничейная игра, хотя состав снова был далек от основного. Все это с самой лучшей стороны характеризует Первушина как главного тренера.

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Сп62
Сп62
сегодня в 12:21
Разрекламировал, как на продажу.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 10:37
Неужто в Локо собрался???
beefs
beefs
сегодня в 10:26
все ясно, пошел по рука...
drug01
drug01
сегодня в 10:14
Желаем удачи и здоровья
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