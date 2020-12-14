Худяков подтвердил, что Первушин может перейти в другой клуб

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков прокомментировал слухи, что главный тренер команды может возглавить другой клуб.

Пока нам надо доиграть эту часть чемпионата. У нас остается одна игра. И все мысли сейчас о подготовке к матчу с «Уралом». Но интерес к нашему главному тренеру действительно есть. Считаю, это закономерно. Сейчас уже можно говорить, что Сергей Александрович состоялся как тренер уровня РПЛ . Он хорошо проявил себя и в прошлом сезоне, когда оставил «Тамбов» в РПЛ и решил задачу, стоявшую перед командой, и сейчас тоже подтверждает свою репутацию.

Все в курсе ситуации в нашем клубе, последние месяцы тренерский штаб работает в сложнейших, тяжелейших условиях. Однако во всех матчах команда борется, показывает характер и качественный футбол. Против «Спартака» и «Рубина» играли смешанным составом, где было несколько футболистов из молодежки. Например, Дима Меренчуков из нашей молодежки — это центральный нападающий. Против «Спартака» и «Рубина» он играл правого защитника и смотрелся очень прилично, сделал голевую передачу. «Спартак» 80 минут по большому счету ничего не мог сделать с нами. С «Рубином» вчера по содержанию была абсолютно ничейная игра, хотя состав снова был далек от основного. Все это с самой лучшей стороны характеризует Первушина как главного тренера.