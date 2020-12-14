Червиченко: «В „Локомотиве“, похоже, „плавят“ тренера»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал поражение «Локомотива» от «Краснодара» в матче 18-го тура РПЛ (0:5).

Рассыпался «Локомотив». Оборона вообще ничего не держит. Вообще не понял, почему не засчитали гол и потом заменили на пробитие пенальти. Миранчук как-то бездарно подошел к исполнению… Поражение немного смахивает на то, как говорили раньше — «плавят» тренера. «Локомотив» точно не должен получать по пять мячей. Но «Краснодар», конечно, был очень хорош. Видимо, то, что не смог показать в Европе, показывает сейчас. И по слаженности игры, и по забитым мячам все хорошо. Но «Локомотив» же всегда неплохо смотрелся в обороне. А сегодня и Чорлука «пожарит», и Крыховяк ошибается. Защитники давали сопернику возможность «расстреливать» ворота Гильерме.

Ну, это какой-то подарочный матч для «Краснодара» был. Да, можно, конечно, сослаться на сжатый график, может, устали игроки «Локомотива». Действительно, и предсезонки толком не было, у некоторых, может, и сил не хватает. Но ведь и «Краснодар» тоже участвовал в Лиге чемпионов, а сейчас показывает очень приличный футбол. Я думаю, что все-таки причины поражения надо искать во внутриклубных движениях. Вполне вероятно, не все хотят работать с этим тренером, а, может быть, и не только тренером.

Снимут ли Николича? Если вы меня спрашиваете, то я бы снял. Честно говоря, вообще не пойму, чем Николич выделяется. Как только его взяли, я сразу спросил: а чем он лучше Сёмина? Но ответ на этот вопрос от «Локомотива» так и не прозвучал. На мой взгляд, он никаких преимуществ перед Сёминым не имеет. Если мы, например, посмотрим на «Спартак» — там хотя бы Тедеско заметен: и команда играет, и он еще какое шоу тащит, какие «концерты»! Он сам может солировать. А Николич «пресный» довольно. Мне кажется, будут какие-то изменения в «Локо»: может, только тренер, может, руководство и тренер.