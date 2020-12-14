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Червиченко: «В „Локомотиве“, похоже, „плавят“ тренера»

сегодня, 09:58
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Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал поражение «Локомотива» от «Краснодара» в матче 18-го тура РПЛ (0:5).

Рассыпался «Локомотив». Оборона вообще ничего не держит. Вообще не понял, почему не засчитали гол и потом заменили на пробитие пенальти. Миранчук как-то бездарно подошел к исполнению… Поражение немного смахивает на то, как говорили раньше — «плавят» тренера. «Локомотив» точно не должен получать по пять мячей. Но «Краснодар», конечно, был очень хорош. Видимо, то, что не смог показать в Европе, показывает сейчас. И по слаженности игры, и по забитым мячам все хорошо. Но «Локомотив» же всегда неплохо смотрелся в обороне. А сегодня и Чорлука «пожарит», и Крыховяк ошибается. Защитники давали сопернику возможность «расстреливать» ворота Гильерме.

Ну, это какой-то подарочный матч для «Краснодара» был. Да, можно, конечно, сослаться на сжатый график, может, устали игроки «Локомотива». Действительно, и предсезонки толком не было, у некоторых, может, и сил не хватает. Но ведь и «Краснодар» тоже участвовал в Лиге чемпионов, а сейчас показывает очень приличный футбол. Я думаю, что все-таки причины поражения надо искать во внутриклубных движениях. Вполне вероятно, не все хотят работать с этим тренером, а, может быть, и не только тренером.

Снимут ли Николича? Если вы меня спрашиваете, то я бы снял. Честно говоря, вообще не пойму, чем Николич выделяется. Как только его взяли, я сразу спросил: а чем он лучше Сёмина? Но ответ на этот вопрос от «Локомотива» так и не прозвучал. На мой взгляд, он никаких преимуществ перед Сёминым не имеет. Если мы, например, посмотрим на «Спартак» — там хотя бы Тедеско заметен: и команда играет, и он еще какое шоу тащит, какие «концерты»! Он сам может солировать. А Николич «пресный» довольно. Мне кажется, будут какие-то изменения в «Локо»: может, только тренер, может, руководство и тренер.

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Все комментарии
Добряк
Добряк
сегодня в 12:36, ред.
Ну в целом да, Николич скучный, конечно. ТедескО посмешнее намного...
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 12:31
Палыч туда не вернётся пока есть Кикнадзе.
Правдин Семён
Правдин Семён
сегодня в 12:23
Даже когда червяк хоть немного прав ,от чтения его мнения накатывает рвота. Воистину мерзкий тип.
112910415
112910415
сегодня в 12:16
будет полный штиль, и ничего за зиму не изменится
boris_spartak
boris_spartak
сегодня в 12:13
А также бывшего комментатора с грузинской фамилией.
particular
particular
сегодня в 11:58, ред.
Николич, Гончаренко, Семак... Мусаев и остальные недалеко от них ушли...
Видится мне, что не столько в тренерах корень нынешних неудач, сколько в толпе бездарей, жирующих на контрактах и почивающих на лаврах былых заслуг...
При смене тренера, боссам целесообразно до четверти состава отправить на выход с чемоданами...
Локо не исключение... Эдер и ему подобные уже давно не придают бодрости командной игре, но тренер до сих пор вынужден опираться на эту никчёмную опору...
В ЦСКА так же... Поэтому, возможно надо ещё 5 раз подумать перед увольнением Гончаренко...
Хотя, возможно меня излишне возбудил утренний стакан...
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 11:39
Похоже копают и под Кикнадзу !
Да что уж там ... Ставьте Бышовца ! Хуже не будет ...
Kuvkil
Kuvkil
сегодня в 11:36
Не уволит Николича, ведь это будет признанием ошибки снятия Семина. Так и будут на месте топтаться, в середине пешеходной лиги.
А чемпион то не настоящий
А чемпион то не настоящий
сегодня в 11:26
нам нравится такой депо
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 11:04
Длительное "успешное руководство" клубом "Локо" даёт свои результаты.А рокировки тренеров-это отголоски процесса деградации,при управлении случайными людьми.

...а Ханчарэнка должен быть уволен.
berda2003
berda2003
сегодня в 11:03
"плавить" тренера это прерогатива спартака... при тебе, боров, всё началось...
Dirty_Harry
Dirty_Harry ответ Байкал-38 (раскрыть)
сегодня в 10:54
На месте Палыча я бы их послал куда подальше.
Dirty_Harry
Dirty_Harry ответ Байкал-38. (раскрыть)
сегодня в 10:52
Других эпитетов для этих людей нет, Кикнадзе типичный торгаш, продал нормальных всех кого можно, притащил ноунеймов, Николич не рыба не мясо, тренер явно не уровня этой, руководство просто негодяи списали Палыча, пригласили неизвестно кого, клуб в хаосе неизвестно чем все это кончится.
Марсело Бьелса
Марсело Бьелса
сегодня в 10:48
Что скажете по таким стишкам в профиле?:))
https://m.soccer.ru/users/legend-6
Байкал-38.
Байкал-38. ответ Dirty_Harry (раскрыть)
сегодня в 10:22
Не люблю употреблять именно такие слова, но тут наверное соглашусь.
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 10:19
В зените плавят ладони
Dirty_Harry
Dirty_Harry
сегодня в 10:17
Всю эту шайку Николич, Кикнадзе и прочих дилетантов гнать ссаными тряпками из Локо.
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 10:16
Возможно и так, не буду исключать слив Николича с Кикнадзе.
Перед сезоном у меня не было особых иллюзии насчёт сезона. Продажа Миранчука, непонятное "усиление" перед лигой чемпионов. Но то, что будет всё так плохо даже не думал. В ЛЧ были достойные матчи, но они опять же исходили из оборонительной тактики, главное не дать забить сопернику, а там как повезёт.
Что ждать в ближайшем будущем? Даже не знаю, Химки может будь и победят, но что дальше? Конечно хочется увольнение Кикнадзе и Николича и возвращение Палыча, но......
oFANATo
oFANATo
сегодня в 10:05
Хотят обратно Семина???
ДСА
ДСА
сегодня в 09:59
И не только тренера, но и генерального директора.
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