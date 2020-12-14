Червиченко: «В „Локомотиве“, похоже, „плавят“ тренера»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал поражение «Локомотива» от «Краснодара» в матче 18-го тура РПЛ (0:5).
Рассыпался «Локомотив». Оборона вообще ничего не держит. Вообще не понял, почему не засчитали гол и потом заменили на пробитие пенальти. Миранчук как-то бездарно подошел к исполнению… Поражение немного смахивает на то, как говорили раньше — «плавят» тренера. «Локомотив» точно не должен получать по пять мячей. Но «Краснодар», конечно, был очень хорош. Видимо, то, что не смог показать в Европе, показывает сейчас. И по слаженности игры, и по забитым мячам все хорошо. Но «Локомотив» же всегда неплохо смотрелся в обороне. А сегодня и Чорлука «пожарит», и Крыховяк ошибается. Защитники давали сопернику возможность «расстреливать» ворота Гильерме.
Ну, это какой-то подарочный матч для «Краснодара» был. Да, можно, конечно, сослаться на сжатый график, может, устали игроки «Локомотива». Действительно, и предсезонки толком не было, у некоторых, может, и сил не хватает. Но ведь и «Краснодар» тоже участвовал в Лиге чемпионов, а сейчас показывает очень приличный футбол. Я думаю, что все-таки причины поражения надо искать во внутриклубных движениях. Вполне вероятно, не все хотят работать с этим тренером, а, может быть, и не только тренером.
Снимут ли Николича? Если вы меня спрашиваете, то я бы снял. Честно говоря, вообще не пойму, чем Николич выделяется. Как только его взяли, я сразу спросил: а чем он лучше Сёмина? Но ответ на этот вопрос от «Локомотива» так и не прозвучал. На мой взгляд, он никаких преимуществ перед Сёминым не имеет. Если мы, например, посмотрим на «Спартак» — там хотя бы Тедеско заметен: и команда играет, и он еще какое шоу тащит, какие «концерты»! Он сам может солировать. А Николич «пресный» довольно. Мне кажется, будут какие-то изменения в «Локо»: может, только тренер, может, руководство и тренер.
Видится мне, что не столько в тренерах корень нынешних неудач, сколько в толпе бездарей, жирующих на контрактах и почивающих на лаврах былых заслуг...
При смене тренера, боссам целесообразно до четверти состава отправить на выход с чемоданами...
Локо не исключение... Эдер и ему подобные уже давно не придают бодрости командной игре, но тренер до сих пор вынужден опираться на эту никчёмную опору...
В ЦСКА так же... Поэтому, возможно надо ещё 5 раз подумать перед увольнением Гончаренко...
Хотя, возможно меня излишне возбудил утренний стакан...
Видится мне, что не столько в тренерах корень нынешних неудач, сколько в толпе бездарей, жирующих на контрактах и почивающих на лаврах былых заслуг...
При смене тренера, боссам целесообразно до четверти состава отправить на выход с чемоданами...
Локо не исключение... Эдер и ему подобные уже давно не придают бодрости командной игре, но тренер до сих пор вынужден опираться на эту никчёмную опору...
В ЦСКА так же... Поэтому, возможно надо ещё 5 раз подумать перед увольнением Гончаренко...
Хотя, возможно меня излишне возбудил утренний стакан...
Да что уж там ... Ставьте Бышовца ! Хуже не будет ...
Да что уж там ... Ставьте Бышовца ! Хуже не будет ...
...а Ханчарэнка должен быть уволен.
...а Ханчарэнка должен быть уволен.
https://m.soccer.ru/users/legend-6
https://m.soccer.ru/users/legend-6
Перед сезоном у меня не было особых иллюзии насчёт сезона. Продажа Миранчука, непонятное "усиление" перед лигой чемпионов. Но то, что будет всё так плохо даже не думал. В ЛЧ были достойные матчи, но они опять же исходили из оборонительной тактики, главное не дать забить сопернику, а там как повезёт.
Что ждать в ближайшем будущем? Даже не знаю, Химки может будь и победят, но что дальше? Конечно хочется увольнение Кикнадзе и Николича и возвращение Палыча, но......
Перед сезоном у меня не было особых иллюзии насчёт сезона. Продажа Миранчука, непонятное "усиление" перед лигой чемпионов. Но то, что будет всё так плохо даже не думал. В ЛЧ были достойные матчи, но они опять же исходили из оборонительной тактики, главное не дать забить сопернику, а там как повезёт.
Что ждать в ближайшем будущем? Даже не знаю, Химки может будь и победят, но что дальше? Конечно хочется увольнение Кикнадзе и Николича и возвращение Палыча, но......