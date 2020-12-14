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Игнашевич: «Постараемся укрепиться и всё-таки попасть в РПЛ»

сегодня, 12:09

Главный тренер московского «Торпедо» Сергей Игнашевич назвал главные цели своего клуба.

Мы можем бороться за четверку. Постараемся усилиться, поработать над слабыми местами зимой. Если усилимся и в четверку не попадем, то тогда сезон, конечно, можно будет признать неудовлетворительным. В прошлом сезоне, кстати, не было таких сильных команд, как «Крылья Советов» и «Оренбург». Они вылетели из Премьер-Лиги, были на ходу, провели последние восемь туров в РПЛ, а потом сразу начали первенство в ФНЛ.

И «Оренбург», например, первые 10-12 матчей катком прошелся по соперникам, там у них состав, на 90 процентов оставшийся с РПЛ. «Крылья Советов» поменяли половину состава, но довольно быстро стабилизировали игру. Эти два клуба по своим возможностям, составу и бюджету выделяются на фоне остальных в ФНЛ.

Задачи «выйти – кровь из носа» не стоит. Летом все поменялось, мы не укреплялись под эту задачу. Ушли лидеры, а заменили их молодые ребята. Постараемся во второй части сезона исправить все ошибки, укрепиться и всё-таки попасть в РПЛ.

Напомним, что Игнашевич стал лучшим тренером ФНЛ в октябре.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 12:55
старайтесь, и ветер удачи наполнит паруса !
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
сегодня в 12:37
Дааа....Торпедо это клуб , где играли Стрельцов, Воронин ,Гершкович, Иванов ,Линев........
oFANATo
oFANATo
сегодня в 12:26
Удачи Сергей!
sv_1969
sv_1969
сегодня в 12:26
Тяжело будет!Удачи Торпедо!
ПлеймейкерЪ
ПлеймейкерЪ
сегодня в 12:20
Желаю удачи Игнашевичу.
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