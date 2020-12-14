Игнашевич: «Постараемся укрепиться и всё-таки попасть в РПЛ»

Главный тренер московского «Торпедо» Сергей Игнашевич назвал главные цели своего клуба.
Мы можем бороться за четверку. Постараемся усилиться, поработать над слабыми местами зимой. Если усилимся и в четверку не попадем, то тогда сезон, конечно, можно будет признать неудовлетворительным. В прошлом сезоне, кстати, не было таких сильных команд, как «Крылья Советов» и «Оренбург». Они вылетели из Премьер-Лиги, были на ходу, провели последние восемь туров в РПЛ, а потом сразу начали первенство в ФНЛ.
И «Оренбург», например, первые 10-12 матчей катком прошелся по соперникам, там у них состав, на 90 процентов оставшийся с РПЛ. «Крылья Советов» поменяли половину состава, но довольно быстро стабилизировали игру. Эти два клуба по своим возможностям, составу и бюджету выделяются на фоне остальных в ФНЛ.
Задачи «выйти – кровь из носа» не стоит. Летом все поменялось, мы не укреплялись под эту задачу. Ушли лидеры, а заменили их молодые ребята. Постараемся во второй части сезона исправить все ошибки, укрепиться и всё-таки попасть в РПЛ.
Напомним, что Игнашевич стал лучшим тренером ФНЛ в октябре.