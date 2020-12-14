Игнашевич: «Постараемся укрепиться и всё-таки попасть в РПЛ»

Главный тренер московского «Торпедо» назвал главные цели своего клуба.

Мы можем бороться за четверку. Постараемся усилиться, поработать над слабыми местами зимой. Если усилимся и в четверку не попадем, то тогда сезон, конечно, можно будет признать неудовлетворительным. В прошлом сезоне, кстати, не было таких сильных команд, как «Крылья Советов» и «Оренбург». Они вылетели из Премьер-Лиги, были на ходу, провели последние восемь туров в РПЛ , а потом сразу начали первенство в ФНЛ .

И «Оренбург», например, первые 10-12 матчей катком прошелся по соперникам, там у них состав, на 90 процентов оставшийся с РПЛ . «Крылья Советов» поменяли половину состава, но довольно быстро стабилизировали игру. Эти два клуба по своим возможностям, составу и бюджету выделяются на фоне остальных в ФНЛ .