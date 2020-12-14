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Бородюк — о «Локомотиве»: «Даже в детских школах не допускают таких ошибок»

сегодня, 09:13
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар5 : 0Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивМатч завершен

Бывший главный тренер сборной России Александр Бородюк прокомментировал игру «Локомотива» в матче 18-го тура РПЛ с «Краснодаром» (0:5).

В каждом клубе должен быть рычаг управления. Как только накажут одного футболиста за такие ошибки, лишат зарплаты месяца на два, посмотрим, как он будет работать на тренировках. Должна быть ответственность у игроков. Они же выходят на поле. То, что они показывают в отдельных матчах, недопустимо. Даже в детских школах не допускают таких ошибок. И их делают такие игроки, которые в прошлом году были лидерами. Чорлука, Крыховяк… почему они снизили требования к себе? В этом надо разбираться.

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Все комментарии
oFANATo
oFANATo
сегодня в 09:48
Если уж Миранчук не забивает пенальти то о чем вообще говорить....
112910415
112910415
сегодня в 09:38
багаж Палыча закончился, в этом всё дело
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 09:34
Поражение от Краснодара - это звонок руководству, причем очень громкий звонок. Пока вначале сезона еще работал багаж Семина , дела шли совсем неплохо. Но потом, когда надо было уже самому Николичу выкручиваться из сложных ситуаций, начались проблемы. Ну , а вчерашний матч - это вообще за гранью понимания. Играть с Краснодаром в открытый футбол - было явной ошибкой. Ведь в играх в ЛЧ оборонялась команда вполне достойно. Так зачем надо было лезть на рожон с командой, которая проповедует быстрый и комбинационный футбол??? Играли бы вторым номером, как умеют, и такого фиаско не случилось бы. Тут абсолютная вина тренера.
Думаю, что пора Васю с его протеже Николичем освободить из "плена". Люди явно не на своем месте.
Ждем окончания осенней части . Думаю, головы полетят....и не только в Локомотиве.
Всем здоровья.
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 09:23
Локо норм сыграл, просто сами себе проиграли
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 09:18, ред.
Убрали Геркуса, сняли Сёмина и вот результат.
Откуда такие детские ошибки у мастеровитых игроков? Это надо разбираться внимательно, ну не может же сразу у всех мастерство пропасть.
Кикнадзе с Николичем должны сделать правильные выводы и покинуть клуб без промедления!
STVA 1
STVA 1
сегодня в 09:15
Вася супер защитника привёл)))
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